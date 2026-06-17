Новый детский корпус появится в новосибирской областной больнице

В Новосибирской области планируют построить новый детский корпус на базе Областной клинической больницы. С инициативой выступило правительство региона. Возведение объекта обсудили в ходе рабочего визита первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова и губернатора Андрея Травникова в ГНОКБ.

Новый корпус объединит разрозненные детские отделения в единый комплекс. Здесь разместят 469 коек, в том числе отделение онкологии и гематологии с асептическим блоком, челюстно-лицевую хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, травматологию и нейрохирургию. Также предусмотрены 10 операционных и поликлиника на 240 посещений в смену.

По словам Александра Жукова, проект уже согласован с Минздравом России и подтверждён на правительственном уровне. Сомнений в необходимости объекта нет, вопрос — в финансировании. Он дорогостоящий, и регион рассчитывает на поддержку федерального бюджета.

Губернатор Андрей Травников отметил, что важный подготовительный этап пройден. Все проектные решения одобрены профильными федеральными центрами, что гарантирует: переделывать документацию в будущем не придётся.

— Проект очень сложный и дорогостоящий, без помощи с федерального уровня мы его реализовать не сможем. Но проект стратегический, нужный для региона, мы начнём, приступим к реализации первого этапа, а там с помощью наших депутатов и сенаторов будем добиваться получения дополнительного финансирования, — отметил Андрей Травников.

Первым этапом станет перенос пищеблока. На его месте возведут новое здание. При этом в ГНОКБ уже готовятся к кадровому вопросу. По опыту Перинатального центра, врачей и медсестёр начнут обучать заранее, чтобы к открытию корпуса они были полностью готовы.