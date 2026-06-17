Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

По его словам, неэффективные расходы по двум организациям составили около 4 млн рублей.

Экс-директор «ДЭУ №4» Ольга Казакова пояснила, что страховые компании отказывались работать с учреждением из-за автоподставщиков. Страховой брокер оказался единственной организацией, которая согласилась работать с «ДЭУ» мэрии по полисам ОСАГО.

— Не мы одни стали заложниками такой ситуации. Но сейчас она выправляется. Судя по сообщениям в СМИ, с автоподставщиками активно работают правоохранительные органы. Тенденция по искам к нашим учреждениям снизилась. В 2026 году у нас все договоры на полисы ОСАГО заключены с настоящими страховщиками, — добавила Казакова.

Участники новосибирского рынка ОСАГО в разговоре с корреспондентом Infopro54 подтвердили, что отказы в страховании автопарков «ДЭУ» были связаны с запредельно высоким уровнем автомошенничества в регионе.

— В нашей базе Новосибирске не просто был красным, он полыхал. Все страховщики бегали от тендеров по страхованию автопарков, как черт от ладана. И не важно чей это был парк, так как мошеннические схемы срабатывали в регионе по всем направлениям. Практически любой договор был гарантированно убыточным. Ты продаешь полис за 10 тысяч, а платишь по подставному страховому случаю 400 тысяч. Местные правоохранительные органы работали плохо и поэтому у добросовестных автовладельцев, а также организаций, были проблемы с заключением договоров. Сейчас вроде порядок пытаются навести, поэтому тарифы в регионе начали снижать, — констатировал один из собеседников редакции Infopro54.

Интерес к брокерам по ОСАГО собеседники редакции объяснили тем, что под эгидой страховки автопарка, они скорее всего страховали и другие риски организаций: гражданскую ответственность автовладельцев, имущество, каско и т.д. За счет комплексной страховки им удавалось снивелировать возможный ущерб от ОСАГО.

Напомним, более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента. В суд были направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп.

По оперативным данным, за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снизили тарифы по ОСАГО.