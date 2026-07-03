Новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами

Кемеровская компания ООО «Кузбассдорстрой» направила требование о включении задолженности новосибирского ООО «ВПК-ОЙЛ» за непоставленный товар в реестр требований кредиторов. Об этом сообщил временный управляющий «ВПК-ОЙЛ» Владимир Тригубов. Кемеровчане выставили счет на 293 млн рублей, в том числе 163 млн задолженность за непоставленный товар и 130 млн неустойка. Как отмечается в документах, договор поставки нефтепродуктов стороны заключили в мае 2024 года.

Напомним, в конце февраля 2026 года директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

В марте 2026 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании «ВПК Ойл» банкротом. Сумма исковых требований составляла 3,5 млрд рублей.

В апреле в отношении «ВПК-Ойл» была введена процедура наблюдения.

Завод в Коченево работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Это единственный НПЗ в регионе. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной.

Финансовые трудности преследуют компанию не первый год. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, с 2018 года предприятие стабильно показывало убытки. Только за 2024 год убыток составил 1,6 миллиарда рублей при выручке в 33 миллиарда. Ранее, в 2020–2021 годах, Сбербанк уже пытался инициировать банкротство «ВПК Ойл», однако тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение, предоставившее заводу рассрочку по долгам до 2029 года. Впоследствии 100% долей компании перешли московскому АО «ХК Эволюция». Эту холдинговую компанию контролирует бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин. Согласно открытым данным, именно структуры Инкина выкупили задолженность завода перед Сбербанком. При этом 100% долей самой «ВПК Ойл» находятся в залоге у Московского кредитного банка.

По данным сервиса Контур.Фокус, по итогам 2025 года компания получила выручку 15,2 млрд руб. (-55%), чистый убыток составил 5,6 млрд руб. (-261%).

Стоит отметить, что в сложной ситуации находится еще один крупный участник топливного рынка, работавший не только в Новосибирской области, но и в других регионах России, а также страны — ООО ТК «Нафтатранс Плюс». Компания была зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занималась оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляла топливо на АЗС под брендом NAFTA24, которые принадлежали стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также ключевым клиентам, в числе которых было ООО «ТЕБОЙЛ РУС». В июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов», а потом ушел в дефолт. В феврале 2026 налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей. В марте стало известно, что владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество.

Напомним, с июня в Новосибирской области, а также в других регионах страны, раскручивается топливный кризис.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области по четыре часа стоят в очередях за бензином.