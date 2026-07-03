Очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске

В Новосибирске наблюдаются сбои в графике вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за проблем с обеспечением спецтехники топливом. Об этом сообщил региональный оператор АО «Спецавтохозяйство», который отвечает за вывоз мусора в области.

— На автозаправочных станциях региона формируются огромные очереди, что затрудняет своевременную заправку мусоровозов, — пояснили в компании.

В АО «САХ» подчеркнули, что принимают комплекс мер для стабилизации ситуации: организовано взаимодействие с транспортными организациями, чтобы минимизировать отклонения от графика вывоза, а также восстановить нормальный режим обслуживания.

— Просим жителей города с пониманием отнестись к временным изменениям в графике вывоза мусора. Специалисты делают всё возможное для скорейшей нормализации ситуации и восстановления регулярного вывоза отходов, — заверил регоператор.

Напомним, новосибирцы жалуются, что уже несколько дней им приходится по несколько часов стоят в очередях за бензином. Многие заправляются по ночам.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство региона усилило контроль за отпуском топлива для спецтехники и социально-значимого транспорта. Власти предупредили, что нефтетрейдеров, нарушающих условия поставки, будут менять.