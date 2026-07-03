В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

К концу первого полугодия доля кредитов, выданных в рамках льготных программ, составила чуть более 60%. Это на 17 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году, когда этот показатель достигал рекорда в 80%.

За первые полгода россияне оформили около 35 тысяч сделок на общую сумму 179 миллиардов рублей. Банк придерживается сбалансированного подхода к кредитованию, фокусируясь на качестве кредитного портфеля.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что первое полугодие показало — рынок ипотеки не просто восстанавливается, а трансформируется. Уменьшается доля льготных программ, при этом спрос на рыночные продукты стабильно растет. Ажиотаж вокруг «семейной» ипотеки в июне дал дополнительный импульс, однако, основной причиной роста за полугодие стало снижение ставок и возвращение клиентов, ожидавших более благоприятного момента.