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Финансы

В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

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Граждане оформили около 35 тысяч сделок на общую сумму 179 миллиардов рублей

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

К концу первого полугодия доля кредитов, выданных в рамках льготных программ, составила чуть более 60%. Это на 17 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году, когда этот показатель достигал рекорда в 80%.

За первые полгода россияне оформили около 35 тысяч сделок на общую сумму 179 миллиардов рублей. Банк придерживается сбалансированного подхода к кредитованию, фокусируясь на качестве кредитного портфеля.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что первое полугодие показало — рынок ипотеки не просто восстанавливается, а трансформируется. Уменьшается доля льготных программ, при этом спрос на рыночные продукты стабильно растет. Ажиотаж вокруг «семейной» ипотеки в июне дал дополнительный импульс, однако, основной причиной роста за полугодие стало снижение ставок и возвращение клиентов, ожидавших более благоприятного момента.

—По итогам года мы ждём прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учётом возможной корректировки госпрограмм, — добавил эксперт.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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Автор: Юлия Данилова

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По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

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Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы

На годовом общем собрании ВТБ, которое состоялось 30 июня, президент — председатель правления банка Андрей Костин представил основные векторы новой трехлетней стратегии развития. Полностью документ обещают обнародовать в начале 2027 года, как уточнил руководитель организации.

Согласно заявлению Костина, в основе новой стратегии лежат четыре ключевых направления. Первым является развитие сегмента розничных продаж через партнерство с онлайн-платформами, в первую очередь с Wildberries. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что розничная торговля остается одним из наиболее значимых секторов экономики России, а онлайн-площадки демонстрируют ускоренный рост в последние годы. Он предположил, что в 2027 году значительная часть потребительских покупок в стране будет совершаться в интернете. Костин выразил уверенность, что сотрудничество с маркетплейсом придаст мощный стимул развитию розничного направления банка, а также укрепит его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционной сфере.

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Автор: Юлия Данилова

Утверждены условия эмиссии и обращения государственных облигаций региона 2026 года для физических лиц. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко. Срок обращения облигаций устанавливается в решении о выпуске и может варьироваться от 1 до 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска составляет 1000 рублей. Сумма займа, которую областной Минфин хочет привлечь у граждан и сроки размещения выпуска не уточняются.

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Как тарифы брокеров влияют на доходность инвестора

Тарифы брокеров становятся все более важным фактором для частных инвесторов: при регулярных сделках на фондовом рынке комиссии могут существенно влиять на итоговую доходность. Об этом в интервью РБК рассказал директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

По словам эксперта, при выборе брокера инвестору важно учитывать не только удобство мобильного приложения и качество аналитики, но и стоимость реализации своей стратегии. Для долгосрочного инвестора это особенно заметно при регулярных покупках акций, облигаций, фондов и других активов. Для активного трейдера эффект еще сильнее: при большом числе сделок даже разница в доли процента по брокерской комиссии может превращаться в ощутимую сумму.

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