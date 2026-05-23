На рынке недвижимости Новосибирска появился «квартирный туризм»

Российские риелторы фиксируют необычную модель поведения среди клиентов. За последние полгода доля компаний, столкнувшихся с так называемым «квартирным туризмом», выросла с 20 до 26%. Эти данные приводят аналитики компании М2, опросившие более 1,5 тыс. агентов по недвижимости.

«Квартирными туристами» называют людей, которые записываются на просмотры жилья, но в итоге ничего не приобретают. Причем это не просто случайные посетители, а осознанные «потребители» услуги просмотра. Явление особенно распространено в сегментах эконом- и комфорт-класса. В дорогом жилье бизнес- и премиум-класса таких клиентов почти не встречается.

Среди ключевых причин роста «квартирного туризма» риелторы называют продолжающийся рост цен на жилье, высокие инфляционные ожидания и общую неопределенность в экономике. Из-за этих факторов все больше граждан откладывают реальное улучшение жилищных условий, но продолжают мониторить рынок.

Чаще всего потенциальные покупатели сами честно признаются в своих намерениях. В 65% случаев люди либо прямо говорят: «Просто прицениваемся, пока не горит», либо бесследно исчезают после просмотра. Главной проблемой для агентов становится потеря времени на заведомо «пустые» показы. Кроме того, поток таких посетителей создает у продавцов иллюзию высокого спроса. Собственник видит много желающих посмотреть квартиру, начинает верить в ее исключительную ликвидность и в итоге завышает ценовые ожидания. Реальная сделка от этого только отдаляется.

Типы «квартирных туристов»

Аналитики выделяют несколько типов таких наблюдателей. Чаще всего, в 49% случаев, встречаются охотники за дисконтом — люди, которые надеются найти квартиру по цене значительно ниже рынка. Чуть реже, по 42%, попадаются «искатели идеала» (изучающие варианты месяцами) и те, кто пока держит средства на депозите, присматриваясь к покупке в будущем. Еще 33% таких клиентов — это собственники жилья, которые изучают конкурентов перед продажей своей квартиры. Замыкают список «экскурсанты» (25%), которые ходят смотреть дорогие объекты ради фотографий и новых впечатлений.

Часть опрошенных специалистов считает, что вычислить «квартирного туриста» со стопроцентной точностью невозможно. Однако 82% агентов выделяют конкретные паттерны поведения. Такой клиент обычно не обозначает четких целей и сроков покупки, уходит от ответа на вопрос об источниках средств. Часто он начинает торговаться еще до просмотра и при этом слабо интересуется техническими деталями объекта.

Напомним, что реальный спрос на жилье в крупных городах сокращается. Аналитики Российской гильдии риэлторов констатируют: в первом квартале 2026 года активность покупателей снизилась в 22 городах из 39 исследуемых.

В Новосибирске цены на первичном рынке за квартал взлетели почти на 10% — до 180 тыс. рублей за квадратный метр. При этом объем распроданных новостроек в регионе составил лишь 25%, что ниже общероссийского показателя (31%). Практически каждый второй местный застройщик перешел в зону риска, так как коэффициент продаж упал ниже критической отметки в 50%.

Кроме того, получить ипотеку становится сложнее. С 1 июля 2026 года Банк России вводит новые лимиты на рискованные кредиты. Доля ипотек с первоначальным взносом менее 20% или высокой долговой нагрузкой заемщика составит всего 5% (вместо прежних 7%). Это означает, что банки будут гораздо строже отбирать клиентов, а значит, доля таких «квартирных туристов» может только расти.

