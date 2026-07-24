Пентагон внес три новосибирских института в список угроз нацбезопасности США

Пентагон опубликовал обновленный список иностранных учреждений, деятельность которых, по мнению американских властей, представляет угрозу национальной безопасности. В перечень вошли 130 организаций из Китая, Ирана и России.

Среди российских учреждений, включенных в список, — несколько научных организаций Сибирского отделения РАН, расположенных в Новосибирске: Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

Также в список попали десятки других российских научных и образовательных организаций, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшую школу экономики, Московский физико-технический институт, Московский авиационный институт и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева.

Как поясняется в документе Пентагона, включение в список означает, что с 2026 финансового года министерство не сможет использовать бюджетные средства для проведения фундаментальных исследований с участием организаций из перечня. Запрет распространяется на гранты, контракты и любую другую помощь или сотрудничество.

— Министерство войны США рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список, — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Американских исследователей предупреждают, что сотрудничество с лицами, связанными с организациями из списка, может негативно повлиять на их право на получение федерального финансирования. Ученые обязаны раскрывать все связи с этими учреждениями.

Ранее Пентагон уже публиковал аналогичные перечни, в которые входили российские научные учреждения. Нынешнее обновление списка расширяет круг организаций, с которыми американским ученым и исследовательским центрам рекомендовано избегать сотрудничества.

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