В Новосибирске отреставрируют дом, где была подпольная квартира большевиков

В Новосибирске завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения — Дома Евдокии Ковальчук, расположенного по адресу улица Ленина, 92б. Эксперты признали проектную документацию соответствующей требованиям законодательства и рекомендовали ее к согласованию.

Дом Евдокии Борисовны Ковальчук — одноэтажное деревянное здание в Железнодорожном районе, построенное в 1904 году. Оно известно тем, что с 1910 года в нем располагалась явочная квартира Новониколаевского комитета РСДРП, действовала подпольная типография, где печатались большевистские прокламации. Сама хозяйка дома, Евдокия Ковальчук, в 1917 году была избрана в Совет рабочих и солдатских депутатов, а после контрреволюционного переворота 1918 года участвовала в подпольной работе, за что была арестована колчаковской контрразведкой в сентябре 1919 года и погибла в тюрьме.

Решение о постановке дома на государственную охрану как историко-революционного памятника было принято Новосибирским областным Советом народных депутатов в 1960 году. В начале 1980-х годов, после отселения жильцов, здание передали филиалу областного краеведческого музея, здесь планировали открыть музей истории большевистской организации Новониколаевска. В середине 1980-х провели ремонтно-реставрационные работы, но к началу 1990-х музей закрылся. В последующие годы в здании размещалась сауна, проводились частичные ремонты, однако исторический облик памятника был утрачен — деревянные окна заменили на пластиковые, декоративные элементы фасада пришли в неудовлетворительное состояние.

По результатам обследования техническое состояние здания признано ограниченно-работоспособным. Фундамент требует усиления, три нижних венца сруба разрушены гнилью, наблюдаются дефекты цоколя, кровли и инженерных сетей.

Проект, разработанный ООО «СтройПроект», предполагает комплекс реставрационных мероприятий. Планируется усилить фундаменты железобетонными обоймами, заменить три нижних венца сруба, воссоздать крышу и укрепить балки чердачного перекрытия. Существующие окна ПВХ заменят на новые деревянные с двойным стеклопакетом, восстановив исторический рисунок переплетов по архивным чертежам. Два зашитых оконных проема на главном фасаде будут раскрыты. На всех фасадах заменят профилированную доску, воссоздадут деревянный декор — лопатки и ступенчатый карниз, отреставрируют наличники и ставни. Цветовое решение фасадов приведут к историческому: основная плоскость стен приобретет цвет «охра светлая», карниз, фриз, наличники и ставни будут белыми, цоколь — светло-серым. Кровлю выполнят из оцинкованного металла с полимерным покрытием красно-коричневого цвета. Восстановят также деревянный забор и ворота.

Проектом предусмотрено приспособление здания под современное использование в качестве административного с офисными помещениями, рассчитанного на пять сотрудников. Внутренняя планировка будет изменена согласно требованиям заказчика с сохранением ценностных характеристик объекта. Эксперты заключили, что предложенные решения не изменяют предмет охраны памятника и не нарушают требований режима использования территории объекта культурного наследия. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

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