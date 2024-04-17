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Жилой район Светлый: проживать и трудиться в одном месте

  • 17/04/2024, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
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Поселок Светлый: проживать и трудиться в одном месте
В непосредственной близости от Светлого планируется создание двух производственных кластеров.

Комплексное развитие территории

Жилой район Светлый стал визитной карточкой Мошковского района. Он является одним из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Поселок похож на мини-город, где есть все необходимое для жизни и отдыха.

Проект активно развивается с 2010 года. Активно строятся новые кварталы: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный».

Вместе с ними появляется социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, детсады, школа, амбулатория, спортивные объекты, общественные пространства.

В планах — выйти на новый уровень развития. Для повышения качества жизни в Светлом предусмотрено создание двух промышленных кластеров. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей. Реализация будет проходить поэтапно.

«Деревня мастеров»

Первый кластер — «Деревня мастеров», его построят в 5 км от Локтинской развязки в сторону села Локти.

— Это 15 га земли промышленного назначения, на которой мы создаем всю необходимую инфраструктуру и даем предпринимателям возможность построить самим (или с нашим участием) производственные цеха с видом деятельности, не наносящим экологического дисбаланса, — рассказал председатель совета директоров строительно-финансового объединения «Основа» Светозар Дарнев.

Он уточнил, что «Основа» создаст на данной территории необходимую инфраструктуру (электросети и дорога уже имеются). Кроме того, для создания комфортных условий для работы резидентов на территории «Деревни мастеров» создается своя управляющая компания.

«Город мастеров»

Второй кластер — «Город мастеров» — будет находиться в пешей доступности от Светлого, в 1,5 км от Локтинской развилки в сторону села Локти.

На территории 25 га планируется построить комплекс универсальных цехов производственного назначения общей площадью более 100 000 кв. м (60 цехов по 1500 кв. м каждый).

— В них разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые ютились в гаражах или арендованных городских помещениях еще с советской эпохи. Безусловным преимуществом проекта является то, что мы предоставим предпринимателям возможность выкупить эти площади на более выгодных условиях, чем это предлагается в городе (промышленная ипотека), — говорит Светозар Дарнев.

Он подчеркнул, что одним из основных критериев в подборе резидентов станет плотность рабочих мест: она должна составлять не более 20 кв. м на одно рабочее место. Проект рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса с экологически чистым производством.

— Земля в «Деревне мастеров», равно как и производственные площади в «Городе мастеров», будет стоить существенно ниже среднерыночных показателей, так как мы не планируем зарабатывать на этом направлении. Нам необходимо сделать управляемый процесс создания рабочих мест на нашей территории без нарушения экологического баланса. Тогда наш недостаток (удаленность от города) станет нашим преимуществом, — уверен председатель «Основы».

Поселок Светлый: проживать и трудиться в одном месте

Потенциальные выгоды и преимущества кластеров

Светозар Дарнев уверен, что факторов успеха проекта производственных кластеров «Деревня мастеров» и «Город мастеров» несколько. Среди них:

  • Стоимость земли ниже рыночной.
  • Условия продаж. Землю можно взять в аренду с правом выкупа, купить в рассрочку, в промышленную ипотеку и т.д.
  • Удобная транспортная логистика.
  • Возможность развивать бизнес на площадях, соответствующих бизнесу, — от 100 до 1500 кв. м.
  • Содействие в развитие от СФО «Основа».
  • Наличие единой УК с едиными правилами и порядками, что позволит обеспечить производственную культуру.
  • Близость к жилому району Светлый. На сегодняшний день в Светлом и его жилых кварталах проживают более 10 000 человек, с перспективой роста до 30 000–40 000.

Светозар Дернев подчеркнул, что главный принцип, которого придерживается компания при развитии территории жилого поселка Светлый, — это «Качество жизни — Основа развития».

На его территории планируется реализовать формат «живу, где работаю, работаю там, где живу». Наличие рабочих мест в пешей доступности существенно повысит качество жизни светловчан. По самым скромным прогнозам, рабочими местами будут обеспечены более 5000 жителей поселка. Многие жители Светлого рассматривают возможность создания на этой территории своего бизнеса.

Кроме того, в планах застройщика — создать комфортные условия для ведения малого и среднего бизнеса через входящий в строительно-финансовое объединение «Основа» потребительский кооператив гражданского взаимодействия «Основа».

— Данный кооператив и СФО «Основа» смогут оказывать бизнесу услуги в части логистики, маркетинга, финансовые и юридические услуги. Наши УК, которые будут управлять этими кластерами, смогут обеспечить гармоничное развитие этих территорий без нарушения экологического и хозяйствующего баланса, — говорит председатель «Основы».

Он уверен, что синхронизация проектов «Город мастеров» и «Деревня мастеров» с концепцией развития жилого района Светлый позволят воплотить в жизнь девиз «Мы строим Светлое настоящее!». Реализация проекта комплексного развития территорий в Светлом позволит создать новые зоны роста для бизнеса и точки притяжения для жителей города. Он превратится в современный район, где будет комфортно жить, работать и проводить время.

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Фото предоставлено ООО «Антар»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый Город мастеров


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