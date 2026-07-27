Путин разрешил Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны и Росгвардию правом запрашивать в электронном виде информацию из реестра ЗАГС. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Нововведение позволит ведомствам быстрее получать данные, необходимые для назначения выплат и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, лицам, уволенным со службы, а также членам их семей. Кроме того, эти сведения будут использовать для ведения воинского учёта. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей.

Депутат Госдумы Нина Останина пояснила, что новый порядок ускорит оформление пособий для военных и избавит их от необходимости самостоятельно собирать справки. Она отметила, что это особенно важно для семей участников боевых действий. При этом доступ к информации ЗАГСА ограничат только теми данными, которые требуются для назначения мер поддержки.

Ранее редакция сообщала о том, что в России расширили список нарушений для выдворения иностранцев.