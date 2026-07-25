В России расширили список нарушений для выдворения иностранцев

Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, которые существенно ужесточают правила пребывания иностранных граждан в России. Новый закон расширяет список проступков, за которые мигрантов могут не только оштрафовать, но и выслать из страны. Если раньше выдворение грозило за 22 вида нарушений, то теперь этот перечень увеличился более чем в два раза и насчитывает 45 пунктов.

В обновленный список вошли не только привычные миграционные провинности, но и целый ряд административных правонарушений, которые раньше карались лишь денежным взысканием. К примеру, теперь высылка может последовать за проявления дискриминации по половому, расовому или религиозному признаку, а также за неповиновение требованиям военнослужащих при охране государственной границы.

Особое внимание в законе уделено правонарушениям, связанным с общественной безопасностью и государственным порядком. Под удар попадают иностранцы, уличенные в мелком хулиганстве, участии в несанкционированных митингах и шествиях. Кроме того, закон грозит выдворением за призывы к введению санкций против России и посягательства на ее территориальную целостность.

Отдельный блок ужесточений касается борьбы с экстремизмом. Иностранных граждан смогут депортировать за пропаганду нацистской или экстремистской символики, возбуждение межнациональной розни, а также за распространение и изготовление запрещенных материалов. Параллельно с расширением оснований для выдворения закон увеличивает и размеры штрафов за нелегальное пересечение границы, незаконное трудоустройство и нарушение правил въезда в страну.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске потратят 1,4 млн рублей на авиабилеты для выдворяемых мигрантов.