Массовое отравление детей в Новосибирске расследует прокуратура

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию с массовым отравлением несовершеннолетних в Новосибирске. После публикации информации в СМИ глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.

Инцидент произошел в мае текущего года в одном из развлекательных парков города. Несколько детей обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции после посещения заведения.

— Некоторые из пострадавших госпитализированы, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что массовое ухудшение самочувствия детей произошло после празднования выпускных из детских садов в развлекательном центре «Джунгли Сити». Центр расположен в ТРЦ «Аура».

По предварительным данным, причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи, сообщили следователи. Роспотребнадзор проводит комплексную оценку всех этапов организации питания и проведения мероприятий, включая анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, условий хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции, а также оценку возможных путей распространения инфекции среди участников.

Контроль за расследованием осуществляется центральным аппаратом ведомства.

В ТРЦ «Аура» сообщили, что «Джунгли Сити» временно приостановил работу.

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