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Бизнес Общество Право&Порядок

Массовое отравление детей в Новосибирске расследует прокуратура

Автор: Артем Рязанов

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 Инцидент произошел в мае в развлекательном центре города

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию с массовым отравлением несовершеннолетних в Новосибирске. После публикации информации в СМИ глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.

Инцидент произошел в мае текущего года в одном из развлекательных парков города. Несколько детей обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции после посещения заведения.

— Некоторые из пострадавших госпитализированы, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что массовое ухудшение самочувствия детей произошло после празднования выпускных из детских садов в развлекательном центре «Джунгли Сити». Центр расположен в ТРЦ «Аура».

По предварительным данным, причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи, сообщили следователи. Роспотребнадзор проводит комплексную оценку всех этапов организации питания и проведения мероприятий, включая анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, условий хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции, а также оценку возможных путей распространения инфекции среди участников.

Контроль за расследованием осуществляется центральным аппаратом ведомства.

В ТРЦ «Аура» сообщили, что «Джунгли Сити» временно приостановил работу.

Ранее редакция сообщала о том, что причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : отравление дети

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Новосибирцы переплачивают за посуточную аренду дома в 4 раза

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области 7 дней посуточной аренды дома стоят как месяц долгосрочного найма. Средняя ставка долгосрочной аренды — 103 тыс. рублей в месяц, а посуточной — 15 тыс. рублей за сутки. Таким образом, посуточная аренда дороже долгосрочной в 4 раза.

В Ставропольском крае и Башкортостане разрыв ещё заметнее — месяц посуточной аренды там стоит как 6 дней долгосрочной (разница в 5 раз). А в Тверской области и Краснодарском крае этот показатель составляет 13 дней — то есть разрыв в 2,3 раза меньше, чем в Новосибирской области.

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Жилье не для всех: эксперты оценили спрос и цены на квартиры в новосибирских домах-памятниках

В 2026 году на рынке недвижимости Новосибирска продаются десятки квартир в домах, имеющих статус памятника архитектуры или истории. В основном это объекты в центральной части города, построенные в период с 1930-х по 1950-е годы. Infopro54 изучил цены.

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Аграрное рейдерство: более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива

Автор: Юлия Данилова

По материалам прокурорской проверки в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении нескольких сотен граждан — членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский». Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка установила, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору провела собрание членов кооператива, где был незаконно избран новый председатель.

После этого новое руководство совместно с иными лицами незаконно приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан. Их имущество на сумму более 130 млн рублей, а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тысяч гектаров были присвоены.

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