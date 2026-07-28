Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Дата:

Основная цель – обеспечить длительное размещение средств населения, независимо от дальнейших изменений ключевой ставки Центральным банком

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

Причины и специфика пересмотра процентных ставок

  • Долгосрочные вклады: Доходность по предложениям сроком от шести до восемнадцати месяцев приближается к ставкам по краткосрочным депозитам, предоставляя вкладчикам возможность зафиксировать выгодный процент на будущее.
  • Банковская политика: Основная цель – обеспечить длительное размещение средств населения, независимо от дальнейших изменений ключевой ставки Центральным банком.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, пояснил, что, учитывая текущий цикл снижения ключевой ставки, настал наиболее подходящий момент для фиксации высокой доходности на период от шести до двенадцати месяцев и более, поскольку она почти сравнялась с предложениями по коротким вкладам. Размещение средств на более длительный срок позволит сохранить действующую повышенную ставку на весь период действия депозита, невзирая на будущие решения регулятора. Наиболее разумной стратегией в данный момент является диверсификация сбережений по срокам: для фундаментальных целей – фиксация ставки на долгое время, для сиюминутных потребностей – открытие краткосрочного депозита или накопительного счета.

Согласно данным Центробанка, общий объем сбережений физических лиц на рынке в июне вырос на 0,3%, что составило 0,2 трлн рублей. По прогнозам экспертов, объем привлеченных средств в российских банках в текущем году увеличится на 10%, превысив отметку в 72 трлн рублей.

Фото: magnific.com/Автор: magnific 

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

43
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов
Следующая статья
УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

Читать полностью

Кешбэк-рекорды: во второй половине 2026 года выплаты вырастут на треть

Во второй половине 2026 года российские кредитные учреждения планируют увеличить инвестиции в программы лояльности. По предварительным данным ВТБ, общая сумма кешбэк-выплат клиентам может достичь более 270 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели первой половины года. Ожидается, что к концу года суммарный объем возвращенных средств за покупки может превысить 473 миллиарда рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

В течение первых шести месяцев банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма включает все виды поощрений: прямые денежные выплаты, бонусные баллы и прочие формы стимулирования.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще закрывать кредиты раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области в июне 2026 года направили на досрочное погашение кредитов 7,87 млрд рублей. По этому показателю регион занял 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации, поднявшись на одну строчку по сравнению с маем, когда объём досрочных выплат составлял 7,43 млрд рублей.

Согласно данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), за месяц количество кредитных договоров, по которым новосибирцы решили закрыть долг раньше срока, выросло до 52,81 тысячи. При этом 65,9% от всей суммы, направленной на досрочное погашение, пришлось на полное закрытие обязательств, а 34,1% — на частичное погашение. Для сравнения: в мае доля полного погашения в регионе была чуть ниже и составляла 63,6%.

Читать полностью

Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

Читать полностью

Чёрные кредиторы маскировались под МФО в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России обнаружили в Новосибирской области сразу трех нелегальных игроков на финансовом поле. В «черный список» регулятора попали две компании, маскирующиеся под микрофинансовые организации, и одна фирма, собиравшая деньги граждан под видом инвестиций в реальный бизнес.

Два выявленных «черных кредитора» работали по классической, но оттого не менее опасной схеме. Эти организации уже были исключены из официального реестра Центробанка и по закону обязаны были прекратить свою деятельность. Однако они продолжили выдавать займы, используя старые вывески и вводя клиентов в заблуждение. Согласно законодательству, использовать в названии аббревиатуры МКК, МФО или слово «ломбард» имеют право только те компании, которые состоят в госреестре.

Читать полностью

Каждый третий заемщик избегает банкротства через финансовое урегулирование

Финансовые трудности заемщиков зачастую удается преодолеть благодаря программам урегулирования долгов. Согласно статистике ВТБ, треть граждан, изначально выражающих намерение инициировать процедуру банкротства при общении с сотрудниками банка, в конечном итоге прибегают к реструктуризации кредитов или иным формам финансовой поддержки.

Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ, поясняет, что главный мотив, побуждающий людей к подаче заявления о банкротстве, заключается в желании мгновенно разрешить свои денежные проблемы. Однако они часто не принимают во внимание негативные долгосрочные последствия. В то же время, программы реструктуризации долгов, кредитные каникулы и прочие виды поддержки могут оказаться более действенными, способствуя сохранению финансовой стабильности.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Право&Порядок

УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Финансы

Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Бизнес

В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

Общество

Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Бизнес Власть

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Общество

В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Авто

Эксперт заявил о застое на рынке легковых авто

Власть

Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Бизнес

Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские грузоперевозчики переходят на цифровые накладные

Общество

Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Культура Общество

Чтобы никто не догадался: новосибирские кинотеатры покажут «Одиссею» Нолана на предсеансовом обслуживании

Общество

Новосибирские автовладельцы сообщили об исчезновении ночных очередей на АЗС

Общество

«Спящий режим»: как разбудить мозг новосибирских школьников к учебе

Бизнес Недвижимость

Школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков

Бизнес Власть

Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Бизнес Власть

Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Власть

В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности