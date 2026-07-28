Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

Причины и специфика пересмотра процентных ставок

Долгосрочные вклады: Доходность по предложениям сроком от шести до восемнадцати месяцев приближается к ставкам по краткосрочным депозитам, предоставляя вкладчикам возможность зафиксировать выгодный процент на будущее.

Доходность по предложениям сроком от шести до восемнадцати месяцев приближается к ставкам по краткосрочным депозитам, предоставляя вкладчикам возможность зафиксировать выгодный процент на будущее. Банковская политика: Основная цель – обеспечить длительное размещение средств населения, независимо от дальнейших изменений ключевой ставки Центральным банком.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, пояснил, что, учитывая текущий цикл снижения ключевой ставки, настал наиболее подходящий момент для фиксации высокой доходности на период от шести до двенадцати месяцев и более, поскольку она почти сравнялась с предложениями по коротким вкладам. Размещение средств на более длительный срок позволит сохранить действующую повышенную ставку на весь период действия депозита, невзирая на будущие решения регулятора. Наиболее разумной стратегией в данный момент является диверсификация сбережений по срокам: для фундаментальных целей – фиксация ставки на долгое время, для сиюминутных потребностей – открытие краткосрочного депозита или накопительного счета.

Согласно данным Центробанка, общий объем сбережений физических лиц на рынке в июне вырос на 0,3%, что составило 0,2 трлн рублей. По прогнозам экспертов, объем привлеченных средств в российских банках в текущем году увеличится на 10%, превысив отметку в 72 трлн рублей.