В Новосибирске резко подорожал сахар – цены превысили отметку в 80 рублей

В новосибирских магазинах в июле 2026 года резко подорожал сахар. По наблюдениям потребителей, за две недели, с 20 по 26 июля, килограмм сахара стал дороже на 9–10 рублей.

Изменение цен произошло в магазинах всех ценовых сегментов, как в Новосибирске, так и в районах области. Читатели Infopro54 сообщают о том, что ценники на полках с сахаром в июле переписали магазины «Лента», «Продсиб», «Магнит», «Пятерочка» и другие.

— Покупали сахар для заготовок две недели назад в магазине в Бердске. Взяли тогда пять килограммов. 1 кг стоил чуть меньше 70 рублей. Сейчас в том же магазине цена уже 80 рублей. Все равно взяли, потому что дачный сезон, традиционные варенья и компоты. В Новосибирске посмотрела в магазинах – цены еще выше: 84, 86 рублей. Есть и по 100 рублей уже, хотя это все тот же обычный белый сахар, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Надежда.

Официальная статистика, хоть и показывает средние цены на товары, тоже фиксирует сахарную инфляцию, о которой говорят потребители. Последние опубликованные данные Новосибирскстата – это недельная ценовая сводка от 20 июля. Там цена сахара – 80,18 руб./кг. Неделей ранее – 77,89 руб./кг. В конце июня сахар стоил 75,85 рубля. Если сравнивать текущие цены с ценами июля 2025 года, то за год сахар в Новосибирской области стал дороже на 11%. Наблюдаемая инфляция выше.

Добавим, что нынешние цены на сахар стали максимальными с 2023 года. В 2022 году были более существенные скачки цен – более 95 рублей за килограмм сахара, но потом цены опустились.

Добавим, что летнее подорожание сахара ранее считалось обычным явлением и объяснялось повышенным спросом. Сейчас изменение потребительских предпочтений уже не позволяет объяснять подорожание домашними заготовками на зиму. Например, в прошлом году в июле и августе сахар дешевел.

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