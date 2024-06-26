Службы завершают устранять последствия бури в Новосибирске

Городские службы завершают ликвидацию последствий вчерашней бури.
— Из-за сильного ветра и грозы в Новосибирске упали 12 деревьев, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Вчера и сегодня в первой половине дня от жителей Новосибирска поступило 14 обращений. Два случая были связаны с подтоплением проезжей части в Калининском районе. Вода ушла после прочистки стоков на улицах Бардина, 25/2 и Курчатова, 1.
— Также поступило 12 сигналов об упавших деревьях и ветках. Новосибирцы сообщили о пяти деревьях, повисших на электропроводах, — отметили в сообщении.
Например, на улице Ватутина, 47 упало дерево, которое перегородило дорогу. Сейчас упавшие деревья уже убрали с проезжей части, а сегодня их распилят и увезут.
Ранее редакция сообщала о том, что на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч.
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