Жители Калининского района Новосибирска наблюдают авиашоу над своими домами

Жители Новосибирска заметили необычную активность в небе над городом. По их словам, в течение часа слышны звуки пролетающих самолётов, а машины периодически сигналят.

Екатерина, одна из жительниц города, рассказала редакции Om1 Новосибирск, что над её домом часто пролетают самолёты.

— Машины сигналят просто периодами, уже час летают, — рассказала она.

По её словам, с кухни ничего не видно, слышен только шум. Её знакомый Артём рассказал, что в тот момент, когда он разговаривал по телефону, услышал хлопок. Из его окна всё было видно.

Горожане думают, что это репетиция праздничных мероприятий, запланированных на 1–2 августа. Екатерина удивляется: «Почему у нас над домами авиашоу? Это репетиция к 1–2 августа?».

Официальных данных о предстоящих мероприятиях или репетициях пока нет.

Напомним, в начале августа под Новосибирском пройдет масштабный фестиваль-авиашоу. Власти уже сообщили, что перекроют движение по дороге у аэродрома и на подъездах к нему.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством.