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Жители Калининского района Новосибирска наблюдают авиашоу над своими домами

Автор: Артем Рязанов

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Горожане слышат шум самолётов и думают, что это репетиция праздника, который пройдет в начале августа

Жители Новосибирска заметили необычную активность в небе над городом. По их словам, в течение часа слышны звуки пролетающих самолётов, а машины периодически сигналят.

Екатерина, одна из жительниц города, рассказала редакции Om1 Новосибирск, что над её домом часто пролетают самолёты.

— Машины сигналят просто периодами, уже час летают, — рассказала она.

По её словам, с кухни ничего не видно, слышен только шум. Её знакомый Артём рассказал, что в тот момент, когда он разговаривал по телефону, услышал хлопок. Из его окна всё было видно.

Горожане думают, что это репетиция праздничных мероприятий, запланированных на 1–2 августа. Екатерина удивляется: «Почему у нас над домами авиашоу? Это репетиция к 1–2 августа?».

Официальных данных о предстоящих мероприятиях или репетициях пока нет.

Напомним, в начале августа под Новосибирском пройдет масштабный фестиваль-авиашоу. Власти уже сообщили, что перекроют движение по дороге у аэродрома и на подъездах к нему.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством.

Фото: Om1 Новосибирск.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : жалобы Авиашоу

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В Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска жалуются на припаркованные автомобили на тротуарах, недоделанные пешеходные зоны и отсутствие полива газонов в жару.

На улице Депутатской у Оперного театра тротуар занят машинами, из-за чего пешеходам приходится выходить на проезжую часть. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса сказали в ответ на запрос Om1 Новосибирск, что установлены знаки «Остановка запрещена» и контроль за парковкой возложен на ГИБДД.

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Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Автор: Оксана Мочалова

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Депутат Государственной думы РФ Нина Останина направила обращение к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой организовать проверку деятельности рынка «Мандарин» (он же «Азия‑Сибирь») в посёлке Крупской Новосибирской области.

В обращении указаны сведения о несоблюдении требований миграционного законодательства лицами, которые ведут торговую деятельность на территории рынка. Кроме того, отмечается, что, несмотря на проведённые правоохранительными органами рейды и проверки, на рынке продолжаются беспорядки с участием мигрантов.

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Новосибирцы жалуются на состояние дорог и ливневой канализации

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска в соцсетях массово сообщают о проблемах с дорогами и ливневой канализацией в разных районах города.

Особенно остро стоит вопрос отсутствия ливневок на улице Советской: по словам горожан, во время дождя участок от консерватории до собора Александра Невского превращается в «бурную реку». Аналогичные проблемы — на улице Бориса Богаткова (в районе «Золотой Нивы») и на других участках оживленных городских дорог.

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Поддоны заменили новосибирцам тротуар у больницы в Оби

Автор: Артем Рязанов

В городе Обь Новосибирской области местные жители обнаружили самодельный мост из деревянных поддонов (паллет), ведущий к железнодорожному переходу. Он служит для преодоления огромной лужи. Жители считают этот путь небезопасным, особенно для пешеходов с детьми. Лариса Гольц сообщила, что мост — единственный путь к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44А.

— Чтобы добраться до поликлиники, нужно пройти железнодорожный переход после пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной. Также туда можно доехать на автомобиле, но придётся стоять в длинной пробке, — сказала собеседница изданию Om1 Новосибирск.

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Жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жильцы и арендаторы дома на Красном проспекте, 33 жалуются на проблемы с обслуживанием здания. Недавний прорыв горячей трубы затопил подвал и первые этажи кипятком.

— По словам жильцов и представителей организаций, расположенных в доме, подобные аварии происходят не впервые. Несмотря на неоднократные обращения, ЖЭУ и управляющая компания, обслуживающие дом, до сих пор не смогли решить проблему изношенных коммуникаций, — рассказал новосибирец изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

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