Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Отделение СФР Новосибирской области с начала июня приступило к выплатам работающим родителям региона. За первый месяц работы программы финансовую поддержку получили более 15 тысяч семей.

Для получения выплаты необходимо соблюсти следующие условия:

Иметь двух или более детей. Иметь официальное трудоустройство за прошлый год. Уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 26 067 рублей. Соответствовать имущественным требованиям.

Механизм расчёта выплаты основан на разнице между стандартным НДФЛ и льготной ставкой 6% от доходов за прошлый год. Средний размер выплаты в регионе составляет 32 тысячи рублей, при этом каждый из родителей имеет право на её получение.

Процесс рассмотрения заявления занимает 10 рабочих дней. После этого средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

Заявление можно подать до 1 октября следующими способами:

через портал Госуслуг,

в МФЦ,

в клиентской службе СФР.

В большинстве случаев дополнительные документы не требуются, так как Фонд получает их самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

Ранее редакция сообщала о том, что минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области.