Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Отделение СФР Новосибирской области с начала июня приступило к выплатам работающим родителям региона. За первый месяц работы программы финансовую поддержку получили более 15 тысяч семей.
Для получения выплаты необходимо соблюсти следующие условия:
- Иметь двух или более детей.
- Иметь официальное трудоустройство за прошлый год.
- Уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
- Среднедушевой доход семьи не должен превышать 26 067 рублей.
- Соответствовать имущественным требованиям.
Механизм расчёта выплаты основан на разнице между стандартным НДФЛ и льготной ставкой 6% от доходов за прошлый год. Средний размер выплаты в регионе составляет 32 тысячи рублей, при этом каждый из родителей имеет право на её получение.
Процесс рассмотрения заявления занимает 10 рабочих дней. После этого средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней.
Заявление можно подать до 1 октября следующими способами:
- через портал Госуслуг,
- в МФЦ,
- в клиентской службе СФР.
В большинстве случаев дополнительные документы не требуются, так как Фонд получает их самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.
Ранее редакция сообщала о том, что минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области.