Минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области

В Новосибирской области с 2026 года увеличатся выплаты по беременности и родам. Минимальный размер декретных поднимется более чем на 20%, по сравнению с прошлым годом. Это связано с повышением федерального МРОТ: с 22 440 до 27 093 рублей.

Если беременность проходит без осложнений и отпуск по беременности и родам длится 140 дней, женщина получит не менее 124 702,20 рубля. При осложнённых родах и больничном на 156 дней минимальная выплата составит 138 953,88 рубля. Если ожидается двойня или тройня, а отпуск длится 194 дня, минимальное пособие достигнет 172 801,62 рубля.

Максимальные суммы выплат также возрастут. За 140 дней можно будет получить до 955 836 рублей, за 156 дней — до 1 065 074,40 рубля, а за 194 дня — до 1 324 515,60 рубля.

Пособие по беременности и родам предоставляется работающим женщинам, которые уходят в декретный отпуск. Кроме того, оно положено женщинам, которые усыновили ребёнка или детей в возрасте до трёх месяцев.

Размер выплаты равен 100% среднего заработка, который рассчитывается за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Если в этот период женщина уже находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребёнком, то для расчёта можно выбрать более ранние годы, если это приведёт к увеличению суммы пособия.

— Женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — в размере, не превышающем МРОТ с учётом этих коэффициентов, — объясняют в Социальном фонде России.

Для оформления выплаты понадобятся электронный листок нетрудоспособности, его номер или заявление на отпуск по беременности и родам. Его женщина подаёт работодателю. Если речь идёт об усыновлении, потребуется решение суда или его копия.

Ранее редакция сообщала о том, что больничные и декретные на 54 млн рублей получили новосибирские предприниматели.