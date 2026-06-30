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В Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством

Автор: Артем Рязанов

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В списке основных проблем состояние тротуаров и газонов

Жители Новосибирска жалуются на припаркованные автомобили на тротуарах, недоделанные пешеходные зоны и отсутствие полива газонов в жару.

На улице Депутатской у Оперного театра тротуар занят машинами, из-за чего пешеходам приходится выходить на проезжую часть. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса сказали в ответ на запрос Om1 Новосибирск, что установлены знаки «Остановка запрещена» и контроль за парковкой возложен на ГИБДД.

Житель улицы Водозаборной пожаловался на недоделанный тротуар с бордюрами на проезжей части и щебнем вместо асфальта. В мэрии отметили, что работы на объекте должны завершиться до 31 августа.

Жительница Ленинского района возмущена массовым выкашиванием газонов без полива на улице Ватутина. Также она указала на грязь и поломанное крыльцо у магазина. Администрация района сообщила, что полив был на прошлой неделе, а с руководством магазина проведена разъяснительная работа.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске.

Источник фото: Om1 Новосибирск

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : жалобы

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Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Автор: Оксана Мочалова

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Депутат Государственной думы РФ Нина Останина направила обращение к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой организовать проверку деятельности рынка «Мандарин» (он же «Азия‑Сибирь») в посёлке Крупской Новосибирской области.

В обращении указаны сведения о несоблюдении требований миграционного законодательства лицами, которые ведут торговую деятельность на территории рынка. Кроме того, отмечается, что, несмотря на проведённые правоохранительными органами рейды и проверки, на рынке продолжаются беспорядки с участием мигрантов.

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Новосибирцы жалуются на состояние дорог и ливневой канализации

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска в соцсетях массово сообщают о проблемах с дорогами и ливневой канализацией в разных районах города.

Особенно остро стоит вопрос отсутствия ливневок на улице Советской: по словам горожан, во время дождя участок от консерватории до собора Александра Невского превращается в «бурную реку». Аналогичные проблемы — на улице Бориса Богаткова (в районе «Золотой Нивы») и на других участках оживленных городских дорог.

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Поддоны заменили новосибирцам тротуар у больницы в Оби

Автор: Артем Рязанов

В городе Обь Новосибирской области местные жители обнаружили самодельный мост из деревянных поддонов (паллет), ведущий к железнодорожному переходу. Он служит для преодоления огромной лужи. Жители считают этот путь небезопасным, особенно для пешеходов с детьми. Лариса Гольц сообщила, что мост — единственный путь к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44А.

— Чтобы добраться до поликлиники, нужно пройти железнодорожный переход после пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной. Также туда можно доехать на автомобиле, но придётся стоять в длинной пробке, — сказала собеседница изданию Om1 Новосибирск.

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Жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жильцы и арендаторы дома на Красном проспекте, 33 жалуются на проблемы с обслуживанием здания. Недавний прорыв горячей трубы затопил подвал и первые этажи кипятком.

— По словам жильцов и представителей организаций, расположенных в доме, подобные аварии происходят не впервые. Несмотря на неоднократные обращения, ЖЭУ и управляющая компания, обслуживающие дом, до сих пор не смогли решить проблему изношенных коммуникаций, — рассказал новосибирец изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

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В поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной

Автор: Артем Рязанов

Пассажир поезда № 310 из Новосибирска в Новокузнецк заметил странность в вагоне № 12. Окна в купе оказались частично заделаны монтажной пеной. Это вызвало беспокойство о безопасности и удобстве поездки.

Официальный аккаунт «Российских железных дорог» (ОАО «РЖД») в ВКонтакте быстро ответил на вопрос.

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