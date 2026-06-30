В Новосибирске жители жалуются на проблемы с благоустройством

Жители Новосибирска жалуются на припаркованные автомобили на тротуарах, недоделанные пешеходные зоны и отсутствие полива газонов в жару.

На улице Депутатской у Оперного театра тротуар занят машинами, из-за чего пешеходам приходится выходить на проезжую часть. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса сказали в ответ на запрос Om1 Новосибирск, что установлены знаки «Остановка запрещена» и контроль за парковкой возложен на ГИБДД.

Житель улицы Водозаборной пожаловался на недоделанный тротуар с бордюрами на проезжей части и щебнем вместо асфальта. В мэрии отметили, что работы на объекте должны завершиться до 31 августа.

Жительница Ленинского района возмущена массовым выкашиванием газонов без полива на улице Ватутина. Также она указала на грязь и поломанное крыльцо у магазина. Администрация района сообщила, что полив был на прошлой неделе, а с руководством магазина проведена разъяснительная работа.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске.