Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

В условиях установившейся тридцатиградусной жары в Новосибирске обострилась проблема работоспособности систем кондиционирования в общественном транспорте. Максим Кудрявцев, глава города, дал поручение в течение недели устранить неисправности климатических систем в общественном транспорте.

Особую озабоченность мэра вызвали следующие маршрут, на которые поступает больше всего жалобы:

Троллейбус № 4

Троллейбус № 22

Троллейбус № 24

Троллейбус № 29

По данным мониторинга, неисправности зафиксированы в следующем количестве транспортных средств: 63 единицы — троллейбусы; 4 единицы — трамваи; 23 единицы — автобусы.

Поломки кондиционеров в троллейбусах происходят из-за утечек фреона, вызванных повреждением трубок и уплотнителей, а также из-за проблем с компрессорами. В мэрии заявили, что контракты на ремонт уже подписаны, и за июнь удалось восстановить функционирование 44 кондиционеров.

Мэр подчеркнул, что работоспособность установленных кондиционеров является базовым требованием, независимо от причин их неисправности.

Ранее редакция сообщала о том, что автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день.