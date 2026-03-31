Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

В Новосибирске 19 апреля с 11:30 до 18:00 в Экоцентре «Пчела» (ул. Некрасова, 55, вход со двора) состоится экофестиваль, организованный ГК Lime Credit Group, благотворительным фондом «Больше хорошего!» и общественной организацией «Пчела».

Мероприятие направлено на популяризацию экоповестки в Новосибирске, раздельного сбора отходов, экологическое просвещение и развитие сообщества ответственных жителей города.

Посетителей ожидает насыщенная программа, включающая: экскурсию по Экоцентру, сбор вторсырья в обмен на подарки, лекции по финансовой грамотности и мастер-классы. Вход на фестиваль и сдачу вторсырья — свободный и бесплатный.

Участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях — по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Активности фестиваля направлены как на детей (4+), так и на взрослых.

Зарегистрироваться на мероприятия можно в социальных сетях организаторов:

Экофестиваль призван не только вовлечь горожан в практику устойчивого потребления, но и продемонстрировать важность вклада каждого жителя города в сохранение экологии региона.

Всего за один день новосибирцы смогут собрать на переработку сотни килограммов вторсырья: пластиковые крышки и бутылки PET, макулатуру, одежду, ветошь, батарейки и другие отходы. Это позволит сберечь сотни тысяч квадратных метров почвы и литров чистой воды. С более подробной информацией о принимаемых отходах можете ознакомиться в социальных сетях общественной организации «Пчела».

4+