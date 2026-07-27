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Бизнес

Фонд «Больше хорошего!» собирает Новосибирск на главный экофест города

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Одна из главных целей — объединение единомышленников для системной поддержки социальных проектов региона, реализуя масштабные программы в сферах просвещения, экологии и спорта

В Новосибирске на Михайловской набережной 9 августа состоится экологический фестиваль. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Пчела» при поддержке благотворительного фонда «Больше хорошего!» от финтех-экосистемы Lime Credit Group.

Одна из главных целей фонда “Больше хорошего!” — объединение единомышленников для системной поддержки социальных проектов региона, реализуя масштабные программы в сферах просвещения, экологии и спорта.

На экофестивале будет работать стенд фонда под девизом «Больше хорошего — больше зеленого!». Посетителей ждет насыщенная программа, где каждый сможет найти занятие по своим интересам:

Дерево добра. Место, где ваши добрые мысли обретают форму. Оставьте здесь свое доброе обещание городу — каждый такой замысел воспринимается как заложенная основа, которая обязательно вырастет во что-то большое и светлое.

«Правда или миф». Легкая интеллектуальная игра, вопросы которой проверят знания участников на тему экологии и финансовой грамотности.

Настольные игры. Деревянные игры и тематические раскраски, чтобы вы весело провели время всей семьей.

Ждем вас на фестивале «Экологичный Новосибирск»!

Где и когда?

9 августа с 12:00 до 17:00
Михайловская набережная, у главной сцены
Вход — бесплатный

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : Экофестиваль экология Лайм-Займ

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На Ипподромской магистрали В Новосибирске начался капитальный ремонт

Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России расширило полномочия военного ведомства в сфере управления акционерными обществами с государственным участием. Согласно постановлению кабмина от 18 июля 2026 года, Министерство обороны теперь официально участвует в отборе кандидатов на ключевые руководящие посты в стратегических АО .

Речь идет о формировании единоличных и коллегиальных исполнительных органов, советов директоров и ревизионных комиссий. Поправки внесены в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями и использовании «золотой акции», утвержденное еще в 2004 году. Новый пункт документа закрепляет за Минобороны функцию по отбору кандидатов для этих органов управления.

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Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Автор: Оксана Мочалова

Средняя цена килограмма красной икры в Новосибирске за первое полугодие 2026 года выросла на 6,2% — с 9 755 до 10 364 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. В то время как в целом по стране эксперты АКРА зафиксировали снижение стоимости на 1–1,5%, в Новосибирске ценник на деликатес продолжает повышаться.

По данным ежемесячного мониторинга, в январе 2026 года килограмм икры лососевых пород в новосибирских магазинах стоил в среднем 9 755 рублей. К июню этот показатель достиг 10 364 рублей. Такая же цена фиксировалась в апреле, а в мае наблюдалась незначительная коррекция вниз (до 10 357 рублей). При этом тренд на повышение сохранился.

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Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Автор: Оксана Мочалова

Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в сибирских регионах остается напряженной. Такую оценку дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, общая картина в России начинает выправляться: запуск нескольких НПЗ после ремонтов сократил очереди на большинстве заправок. Однако именно Сибирь остается регионом, где проблемы с горючим наиболее остры, а поставки решаются в ручном режиме на уровне федерального штаба.

В качестве основной меры поддержки рынка Новак объявил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. По его словам, экспортные ограничения на дизельное топливо, введенные 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложностей с переизбытком. Кроме того, федеральный штаб планирует временно снизить норматив продаж топлива на бирже с 10% до 2% — это позволит направлять объемы по прямым договорам. Решение оформят нормативными актами на следующей неделе.

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Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

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Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Автор: Оксана Мочалова

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

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Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Автор: Оксана Мочалова

Железнодорожные станции Барабинск, Карасук I и Инская включены в федеральный проект «Российских железных дорог» по созданию «Цифровой железнодорожной станции» (ЦЖС). Об этом сообщили в администрации Карасукского муниципального округа. Помимо станций Новосибирской области, в периметр проекта на Западно-Сибирской магистрали вошли объекты в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Программа цифровизации действует с 2019 года. Первой площадкой для отработки технологий стала сортировочная станция Челябинск-Главный, где в настоящее время тестируют 23 технологических модуля. Завершить пилотный этап планировалось к 2026 году. Основная суть преобразований – интеллектуальные системы постепенно берут на себя до двух третей операций, которые раньше выполняли люди.

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