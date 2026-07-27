Фонд «Больше хорошего!» собирает Новосибирск на главный экофест города

В Новосибирске на Михайловской набережной 9 августа состоится экологический фестиваль. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Пчела» при поддержке благотворительного фонда «Больше хорошего!» от финтех-экосистемы Lime Credit Group.

Одна из главных целей фонда “Больше хорошего!” — объединение единомышленников для системной поддержки социальных проектов региона, реализуя масштабные программы в сферах просвещения, экологии и спорта.

На экофестивале будет работать стенд фонда под девизом «Больше хорошего — больше зеленого!». Посетителей ждет насыщенная программа, где каждый сможет найти занятие по своим интересам:

Дерево добра. Место, где ваши добрые мысли обретают форму. Оставьте здесь свое доброе обещание городу — каждый такой замысел воспринимается как заложенная основа, которая обязательно вырастет во что-то большое и светлое.

«Правда или миф». Легкая интеллектуальная игра, вопросы которой проверят знания участников на тему экологии и финансовой грамотности.

Настольные игры. Деревянные игры и тематические раскраски, чтобы вы весело провели время всей семьей.

Ждем вас на фестивале «Экологичный Новосибирск»!

Где и когда?

9 августа с 12:00 до 17:00

Михайловская набережная, у главной сцены

Вход — бесплатный

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