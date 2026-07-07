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Авто

За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Автор: Артем Рязанов

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В РСА считают, что в 2026 году этот рост ускорится в связи с изменением в порядке определения средних цен на запасные части

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 9,1%, достигнув 120 775 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 3,9%, составив 7 577 рублей. В мае 2026 года эти показатели составили 128 950 рублей и 7 654 рубля соответственно. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост премий был ожидаемым.

В Новосибирской области, по данным, предоставленным РСА редакции Infopro54, за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 149 295 рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель был равен 102 160 рублям. Таким образом, за три года (с мая 2023 по май 2026) средняя выплата по ОСАГО в регионе выросла на 46,1%. Средняя страховая премия по ОСАГО в Новосибирской области за январь-май 2026 года составила 11 536 рублей. В тот же период 2023 года она была на уровне 7 452 рублей.

— Мы видели, что средняя выплата по ОСАГО продолжает свой рост уже не первый год. Несомненно, она оказывает давление и на среднюю премию, однако долгое время страховщикам удавалось её сдерживать благодаря добросовестной конкуренции на рынке за аккуратных водителей. По итогам пяти месяцев 2026 года средняя премия по ОСАГО выросла на 3,9% — менее чем на 300 руб. в сравнении с тем же периодом 2025 года. Однако если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, то сейчас средняя премия по ОСАГО ниже, чем за пять месяцев 2023 года: тогда она составляла 7 710 рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО за эти три года показала рост на 43,7%, — подчеркнул глава союза.

По его словам, в ближайшее время вступят в силу изменения в порядок определения средних цен на запасные части. Эти изменения, утвержденные Банком России в апреле 2026 года, повлияют на расходы на ремонт по ОСАГО. Страховое сообщество ожидает, что страховые выплаты вырастут в среднем еще на 8%, а по отдельным маркам автомобилей рост может быть значительно выше.

Евгений Уфимцев также напомнил о росте выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел. В январе-мае 2026 года уровень выплат составил 99,5%, что означает выплату суммы, эквивалентной собранным премиям. Это может дестабилизировать рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске. Ключевой схемой аферистов были ДТП с европротоколом. За день машина могла несколько раз «попасть в аварию».

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : рост цен ОСАГО автомобиль

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Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирцы продолжают выезжать на Алтай, который остаётся одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Путешествия проходят на фоне топливного кризиса. Infopro54 поговорил с туристами, которые приехали в республику 6 и 7 июля и чей маршрут рассчитан на поездки вглубь региона.

Ранее Infopro54 рассказывал о ситуации с заправками на Чуйском тракте и в районе Чемала. В новом материале — опыт тех, кто путешествует в удалённые районы Алтая, где обстановка отличается от массовых маршрутов.

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«Доезжают не все»: туристам из Новосибирска рассказали о проблемах с бензином на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В регионах России продолжается топливный кризис. Он влияет в том числе на туристическую отрасль, которая после пандемии и введения санкций активно восстанавливалась за счёт внутреннего туризма. Россияне путешествуют летом на личных автомобилях. Многие жители Новосибирской области отдыхают на Алтае.

Infopro54 поговорил с туристами, которые сейчас находятся на Алтае, и с представителями турфирм, работающих в регионе. Они рассказали, реально ли сейчас добраться до популярного места отдыха. Между Новосибирском и Горно-Алтайском 450 км. Обычно путешественники проезжают больше — до природных, историко-культурных объектов, баз отдыха. Это означает, что полного бака не хватит на дорогу в одну сторону. В среднем две заправки нужны по пути, говорят автотуристы.

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«Наш проект сработал!»: губернатор Травников оценил ситуацию на новосибирских АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

Днем 5 июля в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было опубликовано небольшое сообщение с оценкой схемы приоритетной заправки нескольких категорий транспорта в условиях топливного кризиса.

— Наш проект по организации приоритетной заправки топливом экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта сработал! — написал глава региона.

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«Город по ночам будим не мы, а хулиганы»: в Новосибирске более ста автомобилей приняли участие в чемпионате Сибири по автозвуку

Автор: Мария Гарифуллина

4 июля в Новосибирске состоялся этап чемпионата Сибири по автозвуку в формате LSCup. Его участниками стали автовладельцы, превратившие свои машины в передвижные мощные звуковые системы. В общей сложности на площадке возле автоцентра было порядка 100 автомобилей, рядом с каждым из которых можно было оглохнуть.

Журналист Infopro54 поговорил с участниками, спросил, как используют свои автомобили в обычной жизни, и стал свидетелем десятков хейртриков (от английского hair trick — трюк с волосами) — это когда волосы на голове поднимаются из-за мощной низкочастотной волны от сабвуфера.

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Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске ситуация с топливом продолжает меняться. Infopro54 фиксирует изменения на городских АЗС и рассказывает, что в последние сутки заметили автовладельцы, пытающиеся заполнить бак.

Одно из главных наблюдений — трансформация ночных очередей. Они по-прежнему остаются длинными, но на заправках введен особый ночной режим для спецтехники. Фактически для части автовладельцев время ожидания увеличилось.

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Очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске наблюдаются сбои в графике вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за проблем с обеспечением спецтехники топливом. Об этом сообщил региональный оператор АО «Спецавтохозяйство», который отвечает за вывоз мусора в области.

— На автозаправочных станциях региона формируются огромные очереди, что затрудняет своевременную заправку мусоровозов, — пояснили в компании.

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Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

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За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

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