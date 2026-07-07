За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 9,1%, достигнув 120 775 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 3,9%, составив 7 577 рублей. В мае 2026 года эти показатели составили 128 950 рублей и 7 654 рубля соответственно. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост премий был ожидаемым.

В Новосибирской области, по данным, предоставленным РСА редакции Infopro54, за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 149 295 рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель был равен 102 160 рублям. Таким образом, за три года (с мая 2023 по май 2026) средняя выплата по ОСАГО в регионе выросла на 46,1%. Средняя страховая премия по ОСАГО в Новосибирской области за январь-май 2026 года составила 11 536 рублей. В тот же период 2023 года она была на уровне 7 452 рублей.

— Мы видели, что средняя выплата по ОСАГО продолжает свой рост уже не первый год. Несомненно, она оказывает давление и на среднюю премию, однако долгое время страховщикам удавалось её сдерживать благодаря добросовестной конкуренции на рынке за аккуратных водителей. По итогам пяти месяцев 2026 года средняя премия по ОСАГО выросла на 3,9% — менее чем на 300 руб. в сравнении с тем же периодом 2025 года. Однако если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, то сейчас средняя премия по ОСАГО ниже, чем за пять месяцев 2023 года: тогда она составляла 7 710 рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО за эти три года показала рост на 43,7%, — подчеркнул глава союза.

По его словам, в ближайшее время вступят в силу изменения в порядок определения средних цен на запасные части. Эти изменения, утвержденные Банком России в апреле 2026 года, повлияют на расходы на ремонт по ОСАГО. Страховое сообщество ожидает, что страховые выплаты вырастут в среднем еще на 8%, а по отдельным маркам автомобилей рост может быть значительно выше.

Евгений Уфимцев также напомнил о росте выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел. В январе-мае 2026 года уровень выплат составил 99,5%, что означает выплату суммы, эквивалентной собранным премиям. Это может дестабилизировать рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске. Ключевой схемой аферистов были ДТП с европротоколом. За день машина могла несколько раз «попасть в аварию».