Мэрия утвердила проект застройки у «Наутилуса»

В Новосибирске утверждён проект планировки территории в Ленинском районе, где появится первая в левобережной части города полноценная пешеходная набережная. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым, определяет развитие участка в 86,5 га до 2030 года и на перспективу.

Территория ограничена полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью, дамбой Октябрьского моста и перспективной магистралью. Согласно проекту, жилой застройки здесь не будет — вместо неё создадут многофункциональную зону с объектами для отдыха, работы и общественного транспорта.

Главные объекты будущего облика территории:

Пешеходная набережная реки Обь протяжённостью 1100 метров. Это станет первой подобной точкой притяжения на левом берегу;

протяжённостью 1100 метров. Это станет первой подобной точкой притяжения на левом берегу; Тематический парк (парк аттракционов) площадью не менее 5,6 га. В его составе — круглогодичный парк с зоной аттракционов, офисными и коммерческими помещениями;

площадью не менее 5,6 га. В его составе — круглогодичный парк с зоной аттракционов, офисными и коммерческими помещениями; Культурно-деловой центр общей площадью не более 300 тыс. кв. м;

общей площадью не более 300 тыс. кв. м; Реконструкция городского пляжа «Наутилус» площадью не менее 5 га.

Проект также закрепляет строительство транспортно-пересадочного узла «Спортивная» у новой станции метро. Он должен разгрузить транспортные узлы в районе «Площади Маркса», «Студенческой» и областной больницы. Автомобильная дорога местного значения соединит четвёртый мост через Обь с Октябрьским мостом.

Реализация разбита на два этапа. Первый (до 2030 года) включает набережную, реконструкцию пляжа «Наутилус», культурно-деловой центр и часть дорог. Второй (после 2030 года) — парк аттракционов, спортивно-оздоровительный центр, пристань для прогулочных теплоходов и другие объекты.

Напомним, в декабре 2024 года этот проект реновации пляжа «Наутилус» и прилегающей территории был представлен на инвестиционном совете Новосибирской области. Инвестор — директор ООО «1К ИНВЕСТМЕНТС» Айрат Ямаев — оценил масштабную реконструкцию площадки более чем в 30 млрд рублей. Тогда же губернатор Андрей Травников поддержал концепцию, отметив, что рядом со станцией метро «Спортивная» и ледовой ареной должны появиться гостиница и знаковый деловой центр.

В концепции инвестора также упоминались парк аттракционов «Атлантида» с несколькими тематическими зонами и всесезонный парк «Замок» площадью около 10 тыс. кв. м. В культурно-деловом центре планировалось разместить конгрессно-выставочный комплекс, гостиницу на 800 номеров и IT-хаб. Для его электроснабжения уже начали прокладывать кабельные линии.

Ранее редакция сообщала, что на строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год.