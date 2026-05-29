Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Сибирячка ушла из ветеринарии и стала зооняней

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Владельцы домашних животных все чаще отказываются от передержки, предпочитая приглашать специалистов на дом

В Новосибирске растёт спрос на услуги зоонянь — специалистов, которые не только кормят и выгуливают домашних животных, но и обеспечивают им полноценный уход во время отсутствия владельцев.

Диана Кротенко, ранее работавшая в ветеринарной клинике, связывает интерес к услуге с тем, что владельцы всё чаще отказываются от передержек и зоогостиниц в пользу домашнего ухода. Зооняня приезжает к питомцу домой и помогает сохранить привычную для него среду, снижая стресс от разлуки с хозяином.

— Животные тяжело переносят смену обстановки. Когда питомец остаётся дома, ему проще адаптироваться к отсутствию владельца, — объясняет Диана.

В обязанности такого специалиста входят не только кормление и прогулки, но и медицинский уход. Благодаря ветеринарному образованию Диана может делать инъекции, обрабатывать швы и контролировать приём лекарств. Это особенно важно для животных с хроническими заболеваниями и пожилых питомцев.

— Перед началом работы обязательно необходимо познакомиться с животным и владельцем, оценить безопасность квартиры и уточнить привычки питомца. Успех работы во многом зависит от способности выстроить доверие, — пояснила зооняня Горсайту.

Иногда адаптация занимает месяцы. Один из подопечных начал подпускать её к себе только спустя год регулярных визитов.

Отдельное внимание уделяется юридической стороне работы. Владельцы нередко устанавливают камеры видеонаблюдения, а сотрудничество оформляется договором с перечнем услуг и обязанностей сторон.

Как отмечает Диана, профессия зооняни требует не только любви к животным, но и профессиональных навыков, стрессоустойчивости и готовности быстро реагировать в экстренных ситуациях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек. Причиной называют большое количество аэрозолей в домах. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Зооняня домашнее животное ветеринар

431
0
0
Предыдущая статья
Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы
Следующая статья
Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

«Хозяйка приняла решение»: новосибирские ветеринары кастрировали взрослого льва

Автор: Мария Гарифуллина

Врачи сочинского отделения известной новосибирской ветклиники провели кастрацию 15-летнего льва. Такие операции большим взрослым хищникам в России выполняют редко. Infopro54 узнал подробности этой истории.

Лев Мартин появился на свет в одном из передвижных зверинцев, которых раньше было достаточно много. Сейчас он содержится у частных лиц. Живет не один, а с львицей. Ветеринарные врачи объясняют, что решение о проведении кастрации приняла хозяйка львов. Она рассказала врачам, что лев за свою жизнь неоднократно становился отцом, а сейчас «львят пристроить проблематично». Для проведения операции была сформирована бригада из опытных хирургов и анестезиологов. Оперировал льва Илья Бурцев, который ранее уже работал с дикими животными, в том числе с большими кошками.

Читать полностью

Большинство владельцев кошек и собак не считают ожирение питомцев проблемой

Автор: Оксана Мочалова

Каждый четвертый (26%) владелец кошки или собаки в России признает, что у его питомца есть избыточный вес или ожирение, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и некоммерческой организации «Национальная ветеринарная палата». При этом 81% из них не включают ожирение в топ наиболее опасных проблем со здоровьем домашних животных. По их мнению, такими являются заболевания сердечно-сосудистой системы и мочевыводящих путей и пищеварения.

68% хозяев животных с ожирением уверены, что у их собаки или кошки нет проблем со здоровьем, а 37% полагают, что хорошего питомца «должно быть много».

Читать полностью

Ветеринары напомнили новосибирцам правила содержания домашних животных

Владельцы домашних животных должны придерживаться общих требований к их содержанию, которые установлены Федеральным законом № 498-ФЗ. Об этом напомнили в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

В обязанности хозяев пернатых и лохматых домашних питомцев входит соблюдение режима тишины. Домашние животные ни в коем случае не должны нарушать покой других людей. Их этих же соображений законодательство запрещает содержать питомцев в помещениях общего пользования многоквартирных домов, включая балконы, лоджии, подъезды, подвалы, чердаки и придомовые территории. А на загородных участках владельцы обязаны следить за тем, чтобы их собака или кот не забрели на чужую территорию. Помимо этого, на входной группе нужно установить предупреждающую надпись о наличии собаки.

Читать полностью

Жительница Новосибирска ищет сбежавшего домашнего лиса Яшку

Автор: Оксана Мочалова

Жительница Новосибирска Наталья третьи сутки разыскивает своего домашнего питомца — лиса по кличке Яшка.По словам Натальи, она присматривает за животным три года. Раньше его воспитывали в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН). Лис живет в уличном вольере в посёлке Академгородка Ложок.

— У вольера стоит деревянное ограждение — он прогрыз эту толстую доску, видимо, весна подействовала, и убежал, — рассказала Наталья.

Читать полностью

«Моники больше нет»: первая в мире собака с 3D лапками умерла в Лондоне

Автор: Алёна Пятенок

Одна из самых известных в мире собак, звезда интернета дворняжка по кличке Моника умерла в Лондоне. Печальную новость волонтерам из Краснодара, которые опекали животное, сообщила ее новая хозяйка Кейси.

Блогер из Лондона приютила рыжую красотку два года назад после сложнейшей и уникальной операции в Новосибирске. Дворняжке в новосибирской ветклинике провели первое в мире протезирование всех лап.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Общество

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

Финансы

Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

Бизнес Общество

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Власть Общество

Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Город Недвижимость Общество

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Культура Общество

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Общество

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Бизнес Власть

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Общество

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

Власть Общество

Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Общество

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Власть

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Бизнес Промышленность

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Наука Общество

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности