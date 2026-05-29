Сибирячка ушла из ветеринарии и стала зооняней

В Новосибирске растёт спрос на услуги зоонянь — специалистов, которые не только кормят и выгуливают домашних животных, но и обеспечивают им полноценный уход во время отсутствия владельцев.

Диана Кротенко, ранее работавшая в ветеринарной клинике, связывает интерес к услуге с тем, что владельцы всё чаще отказываются от передержек и зоогостиниц в пользу домашнего ухода. Зооняня приезжает к питомцу домой и помогает сохранить привычную для него среду, снижая стресс от разлуки с хозяином.

— Животные тяжело переносят смену обстановки. Когда питомец остаётся дома, ему проще адаптироваться к отсутствию владельца, — объясняет Диана.

В обязанности такого специалиста входят не только кормление и прогулки, но и медицинский уход. Благодаря ветеринарному образованию Диана может делать инъекции, обрабатывать швы и контролировать приём лекарств. Это особенно важно для животных с хроническими заболеваниями и пожилых питомцев.

— Перед началом работы обязательно необходимо познакомиться с животным и владельцем, оценить безопасность квартиры и уточнить привычки питомца. Успех работы во многом зависит от способности выстроить доверие, — пояснила зооняня Горсайту.

Иногда адаптация занимает месяцы. Один из подопечных начал подпускать её к себе только спустя год регулярных визитов.

Отдельное внимание уделяется юридической стороне работы. Владельцы нередко устанавливают камеры видеонаблюдения, а сотрудничество оформляется договором с перечнем услуг и обязанностей сторон.

Как отмечает Диана, профессия зооняни требует не только любви к животным, но и профессиональных навыков, стрессоустойчивости и готовности быстро реагировать в экстренных ситуациях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек. Причиной называют большое количество аэрозолей в домах.