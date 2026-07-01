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Общество

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

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Владельцы пасек собираются обращаться в надзорные органы и требовать компенсации

В Новосибирской области снова фиксируют массовую гибель пчел. О двух случаях в Искитимском и Тогучинском районах редакции Infopro54 сообщили в региональном отделении Союза пчеловодов.

Пчеловоды связывают гибель насекомых с обработкой полей пестицидами — такая ситуация повторяется в регионе ежегодно.

— К сожалению, этот сезон мало чем отличается от предыдущих. Уже есть потравы пчел в Тогучинском и Искитимском районах. Пчеловоды сообщили об этом в нашем общем чате. Последнее сообщение было 26 июня. Детали пока не обнародованы, точно сказать, сколько погибло пчел, не могу — идет сбор материалов. Есть определенный алгоритм действий: нужно сообщить в ветеринарную службу, затем подключается администрация, работает комиссия по фиксации ущерба, также подается заявление в полицию. На сбор документов и проведение экспертиз уходит от одного до двух месяцев. После этого составляется исковое заявление, — рассказал Infopro54 заместитель председателя регионального отделения Союза пчеловодов и Общества пчеловодов Новосибирской области Андрей Долгих.

Гибель пчел происходит из-за несоблюдения аграриями установленных правил. За несколько дней до начала обработки, сельхозпроизводитель обязан письменно уведомить об этом население и владельцев пасек в радиусе до семи километров через СМИ, сайты администраций или через администрации сельских поселений. В уведомлении должны быть указаны дата, время, способ применения препарата, его название, класс опасности и рекомендуемые сроки изоляции пчел. Обработка запрещена в период активного лёта, в утренние и вечерние часы при ветре более 4–5 м/с, а также ближе трех километров от пасек без согласования с их владельцами. Однако на практике, отмечают пчеловоды, оповещения публикуются далеко не всегда.

— Каждый год в Новосибирской области гибнут пчелы — в разных районах. Рекомендованные меры не работают, оповещения идут с нарушениями. Мы пытаемся это исправить: в ряде районов создали совместные чаты с фермерами, где они размещают информацию, правда с переменным успехом. 30 июня мы были в региональном Минсельхозе, поднимали этот вопрос. Нужно довести до всех растениеводов обязательные правила. Многие их просто не знают — ни про сроки, ни про расстояния, — объясняет Андрей Долгих.

Ущерб от гибели одной пчелосемьи оценивается в 10–15 тысяч рублей. Пасеки бывают разного размера — от 10 до 100 семей. В одном из последних судебных дел о гибели пчел с сельхозпредприятия, обрабатывавшего поля химикатами и не предупредившего об этом, взыскали порядка 2 миллионов рублей.

По словам ученых-биологов, сокращение численности пчелиных популяций в России идет такими темпами, что это уже можно считать началом экологической катастрофы. Снижение числа пчел нарушает естественное опыление более 75% сельскохозяйственных культур, что напрямую угрожает продовольственной безопасности и биологическому разнообразию.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Пчеловодство Массовая гибель пчел

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