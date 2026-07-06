В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области 6 июля впервые была объявлена беспилотная опасность. Жителям Новосибирска поздним вечером начали приходить соответствующие сообщения от регионального главка МЧС.

— Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — таким был текст сообщения.

Как показывает экспресс-опрос редакции Infopro54, далеко не все владельцы мобильных телефонов получили такие сообщения. Люди искали подтверждения информации. В 22:46 в официальном канале «МЧС Новосибирской области» в мессенджере MAX появилось сообщение с таким же текстом. В 23:54 там сообщили об отбое.

— ОТБОЙ беспилотной опасности! На территории Новосибирской области в 23:30 06.07.2026! — говорилось во втором сообщении.

Оба сообщения были также опубликованы в канале единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Новосибирской области.

В 23:57 в своем Telegram-канале о том, что вводился режим беспилотной опасности, написал губернатор Андрей Травников. Он объяснил, что решение о введении такого режима был введен на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, и заявлений граждан, якобы видевших БПЛА. Глава региона заявил, что была проведена полная проверка, никаких летательных аппаратов обнаружено не было, режим беспилотной опасности снят.

Ранее редакция рассказывала, что 6 июля беспилотники впервые были сбиты в Новосибирской области.