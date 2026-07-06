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Общество Право&Порядок

Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

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Жителей региона попросили не подходить к обломкам

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

Количество сбитых БПЛА губернатор не назвал. Он также попросил жителей региона не подходить к обломкам, не вести фото и видеосъемку.

В 18.45 Хоценко передал, что силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника.

— Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, — сообщил губернатор региона в мессенджере МАХ.

Стоит отметить, что около 17.00 в Омском аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

— Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Как только ограничения будут сняты, мы оперативно приступим к обслуживанию пассажиров и воздушных судов, — сообщила пресс-служба аэропорта.

В связи с закрытием воздушного пространства в Омской области на запасные аэродромы ушли несколько рейсов:

  • СУРГУТ в НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) ЮТ139 ЮТЭЙР
  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) в СУРГУТ FV6473 РОССИЯ
  • МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) в НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) SU1688 АЭРОФЛОТ
  • ТАШКЕНТ в АСТАНА (НУР-СУЛТАН) C6463 CENTRUM AIR

После снятия ограничений самолеты вернутся в Омский аэропорт, а время обратного рейса будет актуализировано, уточнили в аэропорту.

По данным Минобороны РФ, сегодня ВСУ предприняли попытку провести массированную атаку на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах. Всего по российской территории запустили 625 ударных БПЛА, из них 613 сбили средства ПВО.

Напомним, ранее ситуацию с атакой беспилотников на сибирские города редакции Infopro54 комментировал командир разведывательно-штурмовой бригады «СИБИРЬ»  Андрей Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Омской области впервые предупреждение о беспилотниках было объявлено 10 июня. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Омск

Теги : воздушная тревога БПЛА беспилотники

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