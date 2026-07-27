В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

27 июля под председательством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание Правительства Новосибирской области, где было представлено к рассмотрению законодательное предложение, касающееся разграничения компетенций региональных органов власти в области увековечивания памяти жертв геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

С детальным докладом выступил Роман Бурдин, занимающий пост заместителя председателя правительства – министра региональной политики Новосибирской области. Он отметил, что инициатива законодательного акта основана на положении федерального закона №74-ФЗ, посвященного сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа в период 1941-1945 годов.

Согласно предложенным нормам, Правительство Новосибирской области возьмет на себя разработку необходимых правовых документов. Будет определен порядок организации и надзора за поисковыми работами на территории региона, а также запущены мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида. Ключевыми задачами станут принятие решений о захоронении найденных останков либо о переносе существующих захоронений жертв того периода.

Одобренный Правительством региона законопроект, устанавливающий разграничение полномочий органов государственной власти Новосибирской области по вопросам увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, будет передан на дальнейшее рассмотрение в Законодательное Собрание области.