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Общество Спорт

ХК «Сибирь» расторг контракт с канадцем Энди Андреоффом

Автор: Мария Гарифуллина

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К предстоящему сезону клуб существенно обновит состав игроков

Хоккейный клуб «Сибирь» и центральный нападающий Энди Андреофф расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом клуб сообщил 1 августа.

Андреофф выступал за «Сибирь» в сезонах 2023/2024 и 2024/2025. В каждом из них он становился лучшим снайпером команды: 27 шайб в первом сезоне, 22 — во втором.

Летом 2025 года форвард ненадолго покидал клуб. В июле 2025 года Андреофф подписал двухлетний контракт со швейцарским клубом «Цюрих Лайонс». Из-за травмы бедра он пропустил старт сезона. 22 декабря 2025 года «Цюрих Лайонс» и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию. К тому моменту Андреофф провёл за клуб 19 матчей и набрал 3 очка.

 

31 декабря 2025 года «Сибирь» объявила о возвращении нападающего. Контракт был рассчитан до конца сезона 2026/2027. 1 августа 2026 года клуб сообщил о досрочном расторжении соглашения.

Суммарная статистика Андреоффа в составе «Сибири»: 163 матча, 91 очко (58 шайб, 33 передачи).

Энди Андреофф родился 17 мая 1991 года в Пикеринге (Онтарио, Канада). Воспитанник школы Ajax-Pickering Minge Midget Raiders. Профессиональную карьеру начал в 2008 году в клубе OHL «Ошава Дженералс». За четыре сезона провёл 306 матчей, набрал 207 очков. В НХЛ дебютировал в сезоне 2014/2015 в составе «Лос-Анджелес Кингз». С 2015 по 2018 год выступал за «Кингз», сыграл 142 матча, набрал 21 очко. В 2019 году перешёл в «Филадельфию Флайерз», затем — в «Нью-Йорк Айлендерс», где преимущественно играл за фарм-клуб «Бриджпорт Айлендерс». В КХЛ дебютировал в сезоне 2023/2024 в составе «Сибири».

Ранее редакция рассказывала, что «Сибирь» определилась с тренерским штабом на новый сезон.

Фото: ХК «Сибирь»

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь

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