Экономия 2,5 млн: в Краснообске выбрали подрядчика для благоустройства лыжной базы

В рабочем поселке Краснообск завершается обустройство территории вокруг новой лыжной базы на улице Восточной. Администрация подвела итоги тендера на выполнение работ по благоустройству. За право получить контракт боролись пять компаний. Разброс ценовых предложений оказался значительным: максимальная заявка составила 9,9 млн рублей, минимальная — 7,5 млн рублей. В итоге победу одержал участник, предложивший самую низкую цену. Экономия бюджета составила почти 2,5 миллиона рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 10 млн рублей. Название компании-победителя станет известно после официального заключения контракта.

Строительство объекта, который должен стать частью спортивного кластера Краснообска, было сопряжено с трудностями: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, и контракт с ним был расторгнут. Однако сейчас основные строительные работы завершены.

Подрядчику предстоит провести работы по планировке территории, устройству асфальтобетонных покрытий для проездов и тротуаров, а также озеленению. Завершить все работы необходимо до 4 сентября 2026 года.

— Основные работы завершены, осталось сделать благоустройство. Уже закуплен инвентарь. К зимнему сезону лыжная база примет первых посетителей, — говорится в сообщении администрации. Начало нового лыжного сезона в поселке обещает быть знаковым.

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