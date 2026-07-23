В Новосибирске потратят 1,4 млн рублей на авиабилеты для выдворяемых мигрантов

В июле 2026 года сразу несколько региональных управлений Федеральной службы судебных приставов объявили закупки авиабилетов для мигрантов, которых выдворяют из России. Так, в Московской области на эти цели выделяют 13 миллионов рублей, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области — 14 миллионов рублей, в Сахалинской области — 5 миллионов рублей.

Infopro54 решил выяснить, сколько на эти цели тратят в Новосибирской области. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в текущем году ГУ ФССП по Новосибирской области провело одну закупку на оплату проезда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. Это было в марте. Тогда был заключен контракт на сумму 1,4 миллиона рублей. Срок действия контракта — до 30 ноября 2026 года.

Согласно обоснованию начальной цены контракта, средняя стоимость билета по каждому из направлений рассчитана на основе трех коммерческих предложений. Например, перелет из Новосибирска в Душанбе оценен в 28 тысяч рублей, в Ташкент — 28,5 тысячи рублей, в Ош — 14,3 тысячи рублей. В список направлений также вошли рейсы в Худжанд, Бишкек, Ереван, Баку, Ашхабад и другие города. Авиаперевозки должны выполняться экономклассом по кратчайшему или беспересадочному маршруту.

В 2025 году была также проведена одна закупка — на 1,6 миллиона рублей. А, например, в 2023 году было две закупки — в общей сложности на сумму 3,2 миллиона рублей. Добавим, что ГУ Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области заявило, что в первом полугодии 2026 года число выдворенных мигрантов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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