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Общество

В Новосибирске потратят 1,4 млн рублей на авиабилеты для выдворяемых мигрантов

Автор: Мария Гарифуллина

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В ряде регионов траты на эти цели значительно больше

В июле 2026 года сразу несколько региональных управлений Федеральной службы судебных приставов объявили закупки авиабилетов для мигрантов, которых выдворяют из России. Так, в Московской области на эти цели выделяют 13 миллионов рублей, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области — 14 миллионов рублей, в Сахалинской области — 5 миллионов рублей.

Infopro54 решил выяснить, сколько на эти цели тратят в Новосибирской области. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в текущем году ГУ ФССП по Новосибирской области провело одну закупку на оплату проезда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. Это было в марте. Тогда был заключен контракт на сумму 1,4 миллиона рублей. Срок действия контракта — до 30 ноября 2026 года.

Согласно обоснованию начальной цены контракта, средняя стоимость билета по каждому из направлений рассчитана на основе трех коммерческих предложений. Например, перелет из Новосибирска в Душанбе оценен в 28 тысяч рублей, в Ташкент — 28,5 тысячи рублей, в Ош — 14,3 тысячи рублей. В список направлений также вошли рейсы в Худжанд, Бишкек, Ереван, Баку, Ашхабад и другие города. Авиаперевозки должны выполняться экономклассом по кратчайшему или беспересадочному маршруту.

 

В 2025 году была также проведена одна закупка — на 1,6 миллиона рублей. А, например, в 2023 году было две закупки — в общей сложности на сумму 3,2 миллиона рублей. Добавим, что ГУ Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области заявило, что в первом полугодии 2026 года число выдворенных мигрантов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала, как новосибирские застройщики объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : миграционная политика Мигранты

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В Новосибирске тестируют дрон-детектор колорадского жука

Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

После первого в истории региона объявления беспилотной опасности 6 июля жители Новосибирской области начали интересоваться возможностью компенсации ущерба от атак дронов. Журналист Infopro54 выяснил, готовы ли страховые компании компенсировать новосибирцам возможные имущественные утраты в результате ударов беспилотников.

— В Новосибирской области режим ЧС не вводили, поэтому формальных ограничений для заключения таких договоров у страховщиков пока нет. Хотя в большинстве центральных и южных регионах, где действует ЧС, а массированные атаки беспилотников фиксируются регулярно, пока приостановили страхование от этой угрозы. Что касается автомобилей, то страховать их конкретно от ударов БПЛА не нужно, так как этот риск, как правило, входит в базовую страховку, — рассказал специалист компании «РЕСО-гарантия».

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Никто не захотел достраивать очистные сооружения в Ордынском под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Аукцион на достройку комплекса очистных сооружений в поселке Ордынское Новосибирской области провалился. На конкурс с начальной ценой более 72 миллионов рублей не поступило ни одной заявки. Объект, который планировали сдать еще в 2022 году, так и остался незавершенным.

По данным портала Госзакупок, электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Объявление разместили 15 июля, итоги подвели 23 июля. За 72 млн рублей подрядчику предстояло завершить строительство, однако желающих не нашлось.

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В «Госуслугах» хотят добавить функции соцсетей

Автор: Артем Рязанов

Правительство обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, стремясь превратить его в единую цифровую экосистему. Там пользователи смогут общаться, пользоваться повседневными сервисами и получать доступ к государственным услугам. Об этом сообщают «Известия».

По словам двух источников, одним из главных направлений обсуждения станет создание на базе портала собственной социальной сети. В ней будут лента публикаций и возможность формировать тематические и локальные сообщества.

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Чёрные кредиторы маскировались под МФО в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России обнаружили в Новосибирской области сразу трех нелегальных игроков на финансовом поле. В «черный список» регулятора попали две компании, маскирующиеся под микрофинансовые организации, и одна фирма, собиравшая деньги граждан под видом инвестиций в реальный бизнес.

Два выявленных «черных кредитора» работали по классической, но оттого не менее опасной схеме. Эти организации уже были исключены из официального реестра Центробанка и по закону обязаны были прекратить свою деятельность. Однако они продолжили выдавать займы, используя старые вывески и вводя клиентов в заблуждение. Согласно законодательству, использовать в названии аббревиатуры МКК, МФО или слово «ломбард» имеют право только те компании, которые состоят в госреестре.

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Автор: Мария Гарифуллина

Институт систематики и экологии животных СО РАН приступил к масштабной оцифровке своих териологических коллекций. Подробные данные постепенно появляются в открытом доступе.

Работа ведется в рамках крупного проекта «Цифровая зоология — подготовка Атласа распространения млекопитающих азиатской части России», который поддержан Президентским фондом природы. Инициатором проекта стала команда портала «Млекопитающие России».

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В Новосибирске тестируют дрон-детектор колорадского жука

Автор: Артем Рязанов

Исследовательский центр искусственного интеллекта НГУ совместно с агрокомпанией «Дары Ордынска» проводит испытания инновационной системы «Колорад-детектор». Беспилотник с четырьмя камерами и нейросетями обнаруживает колорадских жуков на картофельных полях.

Система позволяет отказаться от сплошной химической обработки полей, заменяя её точечным контролем вредителей. Дрон летает на высоте 3–4 метров над кустами, анализируя изображения с помощью алгоритмов машинного зрения.

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