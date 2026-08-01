Первые итоги приемной кампании-2026: в новосибирских вузах вырос конкурс, проходной балл и количество олимпиадников

Вступительная кампания 2026 года вышла на финишную прямую. 27 июля вузы опубликовали конкурсные списки на бюджетные места основного этапа. 1 августа завершится прием согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления, а 3 августа будут опубликованы приказы о зачислении этой категории абитуриентов. 5 августа заканчивается прием согласий на основном этапе, и 7 августа станет известно, кто поступил на бюджетные места.

Infopro54 получил первые комментарии новосибирских вузов о конкурсе и проходных баллах. Цифры еще не окончательные, но тенденция видна: поступить в этом году на многие направления сложнее, чем годом ранее.

— Конкурс вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом можно говорить исходя из тенденции роста количества заявлений от абитуриентов и роста баллов. Если в 2025 году по итогам приемной кампании заявления подали 14 556 человек на программы бакалавриата и специалитета, то на сегодняшнюю дату заявление на поступление подали уже более 16 100 абитуриентов. Также существенно вырос балл на ряд направлений. Например, направление «Биотехнические системы и технологии» (факультет автоматики и вычислительной техники) — проходной балл в 2025 году составлял 206, сейчас конкурсная ситуация складывается на уровне 224 баллов. На направлении «Автоматизация технологических процессов и производств» (механико-технологический факультет) проходной балл в прошлом году был 239, сейчас — 269. На «Физике» (физико-технический факультет) — 221 в 2025 году против 235 сейчас. Точного проходного балла еще нет, он сложится только 7 августа, после зачисления на бюджет. По состоянию на 29 июля после завершения приема заявлений мы фиксируем промежуточный средний балл по университету на уровне 73,26. Наблюдается рост качества абитуриентов, особенно на инженерных направлениях, — сообщил Infopro54 проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов.

Также в НГТУ НЭТИ регистрируют рост числа поступающих без вступительных испытаний — призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из перечня Министерства науки и высшего образования: в 2025 году таких было 16 человек, в этом году — примерно 29, то есть почти в два раза больше.

Схожие выводы делают и в других высших учебных заведениях региона. В Педагогическом университете тоже видят увеличение конкуренции и числа абитуриентов, а также делают первые выводы о том, что проходные баллы, скорее всего, увеличились.

— К нам в этом году поступает более 10 000 человек, от них подано более 65 тысяч заявлений. Это на 15% больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы фиксировали 57 тысяч заявлений, и это были рекордные показатели. В этом рекорд точно побит. Сейчас конкурс идет даже на математику и физику, которые традиционно заполнялись без особого конкурса, причем целевиков там достаточно много. Традиционно у нас много поступающих и на естественно-научные направления — химия, биология, — говорит начальник управления коммуникаций, фандрайзинга и маркетинга НГПУ Юлия Паначук.

Эксперты называют рост конкурса и рост проходного балла ожидаемой ситуацией. Есть демографическая причина — в этом году поступают дети 2008 года рождения, это был один из пиковых годов по рождаемости, поэтому абитуриентов больше, чем в прошлом году. Также по итогам экзаменационной кампании 2026 года вырос средний балл ЕГЭ и высокобалльников стало больше.

Ранее редакция публиковала данные о конкурсе в пяти новосибирских вузах.