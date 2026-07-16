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Бизнес Власть Недвижимость

Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

Автор: Оксана Мочалова

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Седьмая попытка мэрии реализовать недострой на улице Ватутина закончилась ничем

В Новосибирске седьмая попытка городских властей продать с аукциона знаменитый долгострой — недостроенный торгово-офисный центр «Подсолнух» на улице Ватутина — завершилась безрезультатно. Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся.

На этот раз начальная цена лота была установлена на уровне 822 млн рублей. Это на миллиард рублей меньше изначальной стоимости объекта, которая на первых торгах в феврале 2025 года составляла 1,8 млрд рублей. Организатором аукциона выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Напомним, строительство 13-этажного комплекса площадью более 34 тысяч кв. метров началось еще в 2007 году на средства частных инвесторов, но было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика ООО «ПК Подсолнух». Готовность объекта оценивается в 74%. В 2022 году по решению суда недострой был изъят у собственников и передан мэрии для продажи из-за истечения срока аренды участка и нарушений градостроительных норм.

Эксперты рынка недвижимости не раз отмечали, что главная проблема «Подсолнуха» — это неопределенный статус и «юридический клубок». По данным Росреестра, на объект наложено около 540 запретов на регистрационные действия, а число инвесторов, вложившихся в стройку, превышает 280. Как пояснили Infopro54 в департаменте земельных и имущественных отношений, после продажи объекта собственники получат выплаты пропорционально их долям, а покупатель будет обязан завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию. Однако, по мнению аналитиков, взаимодействие с таким количеством дольщиков и необходимость решать проблему с обременениями делают объект крайне непривлекательным даже с учетом снижения цены.

В Новосибирске седьмая попытка городских властей продать с аукциона знаменитый долгострой — недостроенный торгово-офисный центр «Подсолнух» на улице Ватутина — завершилась безрезультатно. Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся.

На этот раз начальная цена лота была установлена на уровне 822 млн рублей. Это на миллиард рублей меньше изначальной стоимости объекта, которая на первых торгах в феврале 2025 года составляла 1,8 млрд рублей. Организатором аукциона выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Напомним, строительство 13-этажного комплекса площадью более 34 тысяч кв. метров началось еще в 2007 году на средства частных инвесторов, но было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика ООО «ПК Подсолнух». Готовность объекта оценивается в 74%. В 2022 году по решению суда недострой был изъят у собственников и передан мэрии для продажи из-за истечения срока аренды участка и нарушений градостроительных норм.

Эксперты рынка недвижимости не раз отмечали, что главная проблема «Подсолнуха» — это неопределенный статус и «юридический клубок». По данным Росреестра, на объект наложено около 540 запретов на регистрационные действия, а число инвесторов, вложившихся в стройку, превышает 280. Как пояснили Infopro54 в департаменте земельных и имущественных отношений, после продажи объекта собственники получат выплаты пропорционально их долям, а покупатель будет обязан завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию. Однако, по мнению аналитиков, взаимодействие с таким количеством дольщиков и необходимость решать проблему с обременениями делают объект крайне непривлекательным даже с учетом снижения цены.

Экономические риски также высоки. Эксперты указывают на переизбыток торговых площадей в локации у площади Маркса, устаревшую концепцию здания и его несоответствие современным градостроительным регламентам, например, по количеству парковочных мест. В мэрии отмечали, что в случае новой неудачи цена будет снижена вновь. Возможность сноса здания в муниципалитете официально не рассматривается, однако некоторые эксперты полагают, что это могло бы стать одним из выходов, так как ценность для инвесторов представляет в первую очередь участок в центре левобережья.

Пока судьба «Подсолнуха» остается неопределенной. Мэрия охраняет его круглосуточно — от вандалов и посторонних. Насколько низкой должна стать цена, чтобы перевесить все риски для инвестора, — пока неизвестно.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : торги Подсолнух недострой недвижимость

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Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

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Автор: Юлия Данилова

В России растет количество завозных экзотических инфекций, о которых врачебное сообщество чаще всего забыло. В Новосибирской области сейчас запускают цикл лекций, чтобы напомнить медикам о старых/новых заболеваниях. Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологи региона Виктория Онипченко.

—  Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

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УФАС доказал в суде сговор при строительстве в новосибирском ПЛП

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность решения регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между АО «УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и ООО «Техстрой-НСК» при заключении договоров на строительство ливневой канализации.

По данным антимонопольного органа, заказчик в лице УК «ПЛП» искусственно раздробил единый объект на несколько мелких контрактов стоимостью до 20 миллионов рублей каждый. Это позволило провести закупки по упрощенной схеме через «электронный магазин», минуя полноценные конкурентные процедуры. Кроме того, сроки подачи заявок были крайне сжатыми — от двух до трех часов с момента публикации извещения. Как установило УФАС, о начале закупок ООО «Техстрой-НСК» знало заранее, что обеспечило компании возможность стать единственным участником и победителем во всех торгах.

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«ПРОверенный источник»: «Интерфакс» вручит спецпремию за лучшую аналитическую работу

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» «Интерфакс», являясь информационным партнёром мероприятия, традиционно учредил особое отличие – премию «ПРОверенный источник». Эта награда предназначена для автора наиболее качественной публикации, посвященной теме экономики.

Критерии отбора включают в себя работу с открытыми данными и аналитическими базами, демонстрацию глубокого анализа, подкреплённого обоснованными выводами и практическими рекомендациями. При оценке работ учитывается надёжность источников, актуальность представленных статистических сведений, логичность изложения и точность формулировок.

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Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Автор: Юлия Данилова

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

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Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

В 2026 году Новосибирская область активно наращивает образовательные мощности, планируя открыть 12 новых учреждений, рассчитанных на 9 тысяч учеников. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда — средства областного бюджета. Об этих масштабных преобразованиях рассказала министр образования региона Мария Жафярова 15 июля в ходе пресс-конференции, посвященной развитию образовательной инфраструктуры.

Жафярова подчеркнула, что за текущий 2025-2026 учебный год удалось добиться значительного прогресса в модернизации образовательной среды и ее материально-технической базы. Параллельно с возведением совершенно новых учебных заведений продолжается реконструкция существующих, что напрямую способствует увеличению доступных мест для учеников. Эта работа является частью реализации национальных проектов и различных федеральных и региональных программ.

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Разнообразие форм медучреждений повышает качество помощи в Новосибирской области

В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Участники совещания единодушно подчеркнули приоритет региональных властей в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи. Особо было отмечено, что фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории играют ключевую роль в оперативном предоставлении медицинских услуг сельскому населению.

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