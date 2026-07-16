Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

В Новосибирске седьмая попытка городских властей продать с аукциона знаменитый долгострой — недостроенный торгово-офисный центр «Подсолнух» на улице Ватутина — завершилась безрезультатно. Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся.

На этот раз начальная цена лота была установлена на уровне 822 млн рублей. Это на миллиард рублей меньше изначальной стоимости объекта, которая на первых торгах в феврале 2025 года составляла 1,8 млрд рублей. Организатором аукциона выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Напомним, строительство 13-этажного комплекса площадью более 34 тысяч кв. метров началось еще в 2007 году на средства частных инвесторов, но было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика ООО «ПК Подсолнух». Готовность объекта оценивается в 74%. В 2022 году по решению суда недострой был изъят у собственников и передан мэрии для продажи из-за истечения срока аренды участка и нарушений градостроительных норм.

Эксперты рынка недвижимости не раз отмечали, что главная проблема «Подсолнуха» — это неопределенный статус и «юридический клубок». По данным Росреестра, на объект наложено около 540 запретов на регистрационные действия, а число инвесторов, вложившихся в стройку, превышает 280. Как пояснили Infopro54 в департаменте земельных и имущественных отношений, после продажи объекта собственники получат выплаты пропорционально их долям, а покупатель будет обязан завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию. Однако, по мнению аналитиков, взаимодействие с таким количеством дольщиков и необходимость решать проблему с обременениями делают объект крайне непривлекательным даже с учетом снижения цены.

В Новосибирске седьмая попытка городских властей продать с аукциона знаменитый долгострой — недостроенный торгово-офисный центр «Подсолнух» на улице Ватутина — завершилась безрезультатно. Как следует из протокола торгов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся.

На этот раз начальная цена лота была установлена на уровне 822 млн рублей. Это на миллиард рублей меньше изначальной стоимости объекта, которая на первых торгах в феврале 2025 года составляла 1,8 млрд рублей. Организатором аукциона выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Напомним, строительство 13-этажного комплекса площадью более 34 тысяч кв. метров началось еще в 2007 году на средства частных инвесторов, но было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика ООО «ПК Подсолнух». Готовность объекта оценивается в 74%. В 2022 году по решению суда недострой был изъят у собственников и передан мэрии для продажи из-за истечения срока аренды участка и нарушений градостроительных норм.

Эксперты рынка недвижимости не раз отмечали, что главная проблема «Подсолнуха» — это неопределенный статус и «юридический клубок». По данным Росреестра, на объект наложено около 540 запретов на регистрационные действия, а число инвесторов, вложившихся в стройку, превышает 280. Как пояснили Infopro54 в департаменте земельных и имущественных отношений, после продажи объекта собственники получат выплаты пропорционально их долям, а покупатель будет обязан завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию. Однако, по мнению аналитиков, взаимодействие с таким количеством дольщиков и необходимость решать проблему с обременениями делают объект крайне непривлекательным даже с учетом снижения цены.

Экономические риски также высоки. Эксперты указывают на переизбыток торговых площадей в локации у площади Маркса, устаревшую концепцию здания и его несоответствие современным градостроительным регламентам, например, по количеству парковочных мест. В мэрии отмечали, что в случае новой неудачи цена будет снижена вновь. Возможность сноса здания в муниципалитете официально не рассматривается, однако некоторые эксперты полагают, что это могло бы стать одним из выходов, так как ценность для инвесторов представляет в первую очередь участок в центре левобережья.

Пока судьба «Подсолнуха» остается неопределенной. Мэрия охраняет его круглосуточно — от вандалов и посторонних. Насколько низкой должна стать цена, чтобы перевесить все риски для инвестора, — пока неизвестно.

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