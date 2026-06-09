Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Администрация Новосибирска подписала соглашение с компанией «Статус. СЗ», которая входит в группу «Первый строительный фонд», о комплексном развитии территории. Застройщик планирует построить жилой дом в микрорайоне Горский, рядом с котлованом, носящим то же название. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В постановлении указано, что площадь участка для застройки составляет 12 325 квадратных метров. Инвестору разрешено построить на нём жилой дом площадью 44 000 квадратных метров, из которых 30 810 квадратных метров — жилые.

Новый квартал сможет принять около 1027 жителей. Проект включает строительство многоэтажного дома высотой не менее девяти этажей, подземного паркинга и коммерческих помещений. До 2031 года на первом этаже компания обязана разместить объект здравоохранения.

«Первый строительный фонд» также обязан инвестировать в увеличение количества мест в школах. Компания планирует капитально отремонтировать здания образовательных учреждений, расположенные на проспекте Карла Маркса, 10/4, до конца 2029 года и на улице Блюхера, 12, до конца 2031 года. В результате появится не менее 200 новых учебных мест. На эти цели застройщик выделит не менее 207,3 миллиона рублей.

Девелопер также должен создать спортивную площадку с оборудованием для ГТО и благоустроить территорию. Компания также обязана оборудовать остановки общественного транспорта на участке от пляжа «Наутилус» до надземного перехода к станции метро «Спортивная» за свой счет.

Завершить проект планируется до конца 2031 года.

«Статус. СЗ» зарегистрирована в 2021 году. Генеральный директор — Ольга Кылосова, учредитель — депутат регионального парламента, вице-спикер Майис Мамедов. По итогам 2025 года убыток компании составил 73,6 млн рублей. Компания входит в группу «Первый строительный фонд», строящий жилые комплексы в Новосибирске, включая «Семейный квартал», «Урбан пикс», «Скандинавские кварталы» и «Радужный каскад».

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