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Недвижимость Общество

В Новосибирске рядом с улицей Восход снесли частный сектор — там построят ЖК

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На публичных слушаниях жители предлагали построить там детский сад или спортивный объект

В Октябрьском районе Новосибирска завершился снос частных домов в квартале, ограниченном улицами Восход, Сакко и Ванцетти и Нижегородской. На их месте появится новый жилой комплекс.

К 8 июня демонтажные работы завершены. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, видно, что земельный участок практически полностью зачищен, остались только фрагменты старых заборов. Данное место расположено в непосредственной близости к улице Восход и метро «Речной вокзал», земля в этом районе города считается одной из самых дорогих. На земельном участке располагались семь частных домов (адреса: ул. 9 ноября, 18, ул. Декабристов, 43, 45, 47, 49, 51а, 53). Они были расселены за счёт застройщика, который заходит со своим новым проектом на эту территорию.

По данным Infopro54, в указанном квартале планируют построить новый ЖК. Для того чтобы это стало возможным, нужно было перевести участок из зоны ОД-5 (объекты дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования) в зону ОД-1.1 (объекты делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки). На публичных слушаниях в мае против этого перевода звучали возражения. Жители Октябрьского района предлагали сохранить назначение территории, построить там детский сад с ясельной группой, организовать зону детского досуга или спортивный объект. Экспертная комиссия рекомендовала не учитывать эти предложения в связи с тем, что они не «обеспечивают цели создания условий для устойчивого развития и планировки территории». В итоге решение о переводе участка в другую подзону было поддержано.

Указанный участок планирует застраивать ООО «Специализированный застройщик «Акватория». Земельный участок рассматривается как часть территории, ограниченной улицами Военной, Покатной, границей территории «Военный городок 17», улицами Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби и улицей Ипподромской. Застройщик готовит проект планировки и межевания этой части Октябрьского района.

Ранее редакция рассказывала, что бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : строительство жилья снос частного сектора застройщики Новосибирска

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