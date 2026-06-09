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Власть

«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Автор: Юлия Данилова

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Сельхозпроизводители лоббируют повышение цен на будущий урожай

Новосибирские аграрии не знают, что будут делать с урожаем, так как его себестоимость растет намного быстрее прогнозов. Об этом заявили депутаты регионального парламента на комитете по АПК.

— На прошлой неделе мне позвонил однокурсник и спросил: «Слушай, а как дальше жить? Как дальше сеять? С зимы стоимость дизельного топлива выросла на 40%». Я проверил, и эта информация подтвердилась. Зимой наше предприятие закупало топливо по 62 рубля за литр, а на этой неделе — 82 рубля за литр. То есть рост составил 40%. Как аграриям сеять, как выбирать культуры? Как вы планируете это решать? — поинтересовался депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль у заместителя министра сельского хозяйства региона Дениса Гамзы.

Чиновник отметил, что на начало весенне-полевых работ практически во всех сельхозпредприятиях региона обеспеченность дизельным топливом была на высоком уровне.

— В настоящее время нам, как министерству, проблем в обеспеченности ГСМ практически никто не обозначал. Проблем недосевов по причинам отсутствия дизельного топлива у нас точно не будет, — заявил Гамза.

Он пояснил, что ситуацию планируется разобрать совместно с Минпромторгом на оперативном штабе у заместителя губернатора Олега Клемешова 10 июня.

— По результатам оперштаба будет принята позиция по формированию цен и мы будем ее отрабатывать, — сообщил замминистра.

Андрей Биль также сообщил о проблемах с соляркой, которую «Газпром» не отпускает уже две недели.

Председатель комитета Денис Субботин напомнил, что последние два года у аграриев не было проблем со снабжением соляркой и вопросов к «Газпрому».

— Сейчас ситуация кризисная везде. Но просьба — отработать. То, что происходит в стране — понятно, но посевная — это тоже наш фронт. Обратите на это внимание. Если необходимо, выносите на федеральный уровень. Крестьяне не будут работать лопатами и граблями. Это не реально, — подчеркнул Субботин.

Он настоятельно попросил Минсельхоз региона погрузиться в ситуацию, донести ее объективно до руководства области, до Минсельхоза РФ и найти варианты.

— При цене 10-11 тысяч рублей за тонну пшеницы, при такой цене дизтоплива, солярки никакой экономики у аграриев не будет. Или мы корректируем планы, или смотрим, как все будет валиться. Заставлять людей работать в убыток третий или четвёртый год подряд, мы не сможем, — резюмировал Субботин.

По данным регионального Минсельхоза, на данный момент план по яровому севу исполнен на 95%. Работы планируется завершить на этой неделе.

Ранее редакция сообщала о том, что на заправках Новосибирской области за месяц резко подорожал газ. С начала года кубометр вырос в цене почти на восемь рублей. Эксперт прогнозировал ухудшение ситуации с топливом на АЗС города. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : топливо рост цен посевная ГСМ

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