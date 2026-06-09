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Общество

Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

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В родном городе обладатель трофея проведет автограф-сессию и встретится с болельщиками

9 июня 2026 года в Новосибирск доставят Кубок Харламова. Этот трофей Молодежной хоккейной лиги завоевал Степан Сафонов, который является воспитанником новосибирского хоккея и играет за ярославский «Локо». Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.

Традиционно каждый хоккеист, завоевавший Кубок Харламова, может привезти этот трофей в свой родной город. С 10:00 до 15:00 Кубок будет выставлен для всеобщего обозрения по адресу: улица Галущака, 2А. Здесь же состоится автограф-сессия с участием Сафонова.

В ледовом спортивном комплексе «Локомотив», расположенном по адресу: улица Первомайская, 154, пройдёт встреча спортсмена с хоккеистами и тренерами Центра зимних видов спорта. Мероприятие состоится в период с 18:00 до 20:00. Вход на встречу свободный.

Ранее редакция сообщала о том, что двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь».

Источник фото: мэрия Новосибирска в Телеграм

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей

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Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

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«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

8 июня выпускники новосибирских школ писали ЕГЭ по профильной и базовой математике. Традиционно были опасения по поводу «профиля»: этот экзамен считается сложным. Но на деле все оказалось не очень страшно. По крайней мере, выпускники, с которыми поговорил Infopro54, большой сложности в заданиях не увидели.

ЕГЭ по базовой математике обязателен для всех. В нем есть задания разного уровня сложности. И школьники благодаря году решения пробников хорошо знают, что им дается тяжелее всего, где они могут набрать свой максимум баллов, а за что даже браться не стоит. У каждого, как правило, есть своя стратегия на случай, когда какие-то задания окажутся неподъемными.

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История (не) для галочки: нужен ли в России обязательный экзамен по истории после 9 класса

Одной из самых обсуждаемых новостей последнего времени в сфере образования стало введение с 2028 года обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах. Эта новация, как обычно, встретила неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе, представители которого отмечают как плюсы, так и минусы этого предложения Рособрнадзора. И того, и другого здесь действительно хватает, но, как представляется, особенно детального обсуждения заслуживает не только и даже не столько сам по себе новый экзамен, сколько общее состояние исторического образования в России.

К слову, реформы правительства в данной сфере отнюдь не ограничиваются новым экзаменом. Речь идёт о целом плане: министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Её главной задачей заявлено воспитание патриотизма и чувства сопричастности с историей и культурой Отечества, а среди основных направлений — подготовка учебных материалов, повышение квалификации учителей, создание исторических кружков и клубов, проведение научных конференций, запуск информационной платформы по историческому просвещению.

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Южноафриканский блогер посетил Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Йоханес Баденхорст, известный путешественник из ЮАР, прибыл в Новосибирск в рамках масштабной экспедиции по России. Его команда исследует страну от Мурманска до Магадана на грузовиках «Урал».

Новосибирск стал важной остановкой маршрута как географический центр России.

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Иранский и новосибирский вузы планируют совместные образовательные программы

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский государственный университет и Ахвазский университет медицинских наук имени Джундишапура (Исламская Республика Иран) подписали меморандум о взаимопонимании.

— Мы планируем создать подготовительное отделение по медико-биологическому профилю на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем запустить несколько совместных образовательных программ и программ обмена студентами и преподавателями, — пояснил начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

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Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями

Новосибирская область заняла первое место в России по количеству острых отравлений курительными смесями. По данным Роспотребнадзора, при среднероссийском показателе 0,02 случая на 100 тысяч населения, в 2025 году в регионе этот показатель составил 0,5 — это самый высокий результат среди всех субъектов федерации (документ есть в распоряжении Infopro54).

Абсолютное число отравлений Роспотребнадзор не указывает, однако редакция подсчитала, что в пересчете на численность жителей области (2 798 170 человек на 2025 г.) оно достигает 14 случаев за год. Отравления курительными смесями в 2025 году регистрировались в 13 российских регионах. Случаев летальным исходом зафиксировано не было. В структуре отравлений 82% пришлось на вещества с неустановленным составом, а в 18% случаев были выявлены наркотические вещества.

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