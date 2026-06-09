Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

9 июня 2026 года в Новосибирск доставят Кубок Харламова. Этот трофей Молодежной хоккейной лиги завоевал Степан Сафонов, который является воспитанником новосибирского хоккея и играет за ярославский «Локо». Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.

Традиционно каждый хоккеист, завоевавший Кубок Харламова, может привезти этот трофей в свой родной город. С 10:00 до 15:00 Кубок будет выставлен для всеобщего обозрения по адресу: улица Галущака, 2А. Здесь же состоится автограф-сессия с участием Сафонова.

В ледовом спортивном комплексе «Локомотив», расположенном по адресу: улица Первомайская, 154, пройдёт встреча спортсмена с хоккеистами и тренерами Центра зимних видов спорта. Мероприятие состоится в период с 18:00 до 20:00. Вход на встречу свободный.

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