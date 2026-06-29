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Общество

В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

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Пока программу подготовки обновят для 9-10 классов, а 2027 году — для одиннадцатиклассников

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию. Они поступят в школы к 1 сентября 2026 года. По ним начнут учиться школьники 9-10 классов.

По мнению заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлии Дружининой, современность и своевременность нового учебника обществознания для 9 класса, изданного в 2026 году под редакцией Д. А. Медведева, определяются прежде всего его ориентацией на актуальные запросы сегодняшнего дня и способностью выстроить диалог с подростком на языке, понятном для него.

— Учебник начинает повествование с вопроса о том, что значит быть человеком, как природное и социальное сплетаются в личности, почему без общества невозможно не только развитие, но и само существование человека как разумного существа. Так, в параграфе «Человек» в качестве эпиграфа приводится цитата Владимира Мономаха о том, что «не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей мудрости», и далее раскрывается тема единства природного и социального в человеке: интеллект, речь, сознание формируются исключительно в обществе, язык несёт в себе культурный код, передающийся из поколения в поколение. Такой подход позволяет перейти от знакомого ученику к новому, от личного к общественному, формируя при этом целостное видение мира, — рассуждает эксперт.

По ее словам, особую ценность в содержании учебника представляет внимание авторов к информационному пространству современного общества. В эпоху, когда цифровая среда становится естественной средой обитания подростков, учебник не просто констатирует факт развития интернета и массмедиа, но учит критическому мышлению, развитию медиаграмотности, умению отличать достоверную информацию от дезинформации и фейков.

— Так, в параграфе «Информационное пространство современного общества» ученикам предлагается практический алгоритм: проверять информацию в других источниках, задаваться вопросом о цели написания статьи, проверять подлинность фотографий через обратный поиск изображений. Учебник приводит пример официального портала «Объясняем.РФ», созданного в 2022 году для информирования о социально-экономической ситуации и опровержения недостоверной информации. Это не навязанная извне тема, а насущная необходимость, продиктованная самой жизнью, в которой информационная война стала реальностью, а способность защищать своё информационное пространство — компетенцией, не менее важной, чем умение читать и писать. При этом учебник приводит конкретные примеры, — подчеркивает Юлия Дружинина.

Сильной стороной учебника, по ее оценке, является то, что он демонстрирует, как традиционные ценности российского общества — приоритет духовного над материальным, коллективизм и взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России — не являются чем-то архаичным и отжившим, а представляют собой живую основу, на которой возможно осмысленное строительство будущего.

— В параграфе «Традиционные ценности российского общества» приводится пример Георгиевской ленточки: акция началась в 2005 году как символ памяти о подвиге в Великой Отечественной войне, а с 2014 года обрела новое значение как символ защитников русского языка и идентичности. Или другой пример: ежегодное шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая, когда люди выходят с портретами своих предков – героев войны, и через память рода обретают общую память как единый народ. При этом традиция показана не как нечто застывшее, а как динамичное явление, способное обогащаться новым содержанием и отвечать на вызовы времени, — поясняет Дружинина.

Она выделяет и методически продуманную структуру каждого параграфа: выделение ключевых понятий, наличие рубрик «Проверяем себя», «Исследуем», «Рассуждаем» создаёт условия для осмысления учениками содержания параграфов и стимулирует самостоятельный поиск, построение собственных суждений. Обращает на себя внимание и работа с первоисточниками — фрагментами писем, исторических документов, художественными иллюстрациями: картина К. Юона «Постройка дома» 1930-х годов как пример взаимопомощи в русской деревне, картина Г. Песиса «Пётр I на строительстве Петербурга» 1953 года как иллюстрация роли власти в мобилизации ресурсов общества и др.

— Важно подчеркнуть, что учебник адресован не только школьникам и педагогам, хотя для них он, безусловно, является основным источником информации. Его чтение может оказаться интересным для всех, кто интересуется проблемами развития современного общества, — для родителей, стремящихся понять мир, в котором живут их дети; для молодых специалистов, начинающих профессиональный путь; для граждан, желающих осмыслить своё место в стремительно меняющемся социуме. В условиях, когда общественные процессы становятся всё более сложными и противоречивыми, когда традиционные ориентиры подвергаются переосмыслению, а новые — ещё не обрели устойчивость, такой учебник выступает своеобразным компасом, помогающим сориентироваться в многообразии современных явлений. Так, в параграфе «Как устроено общество» при анализе социальной мобильности учебник показывает устойчивые каналы вертикальной мобильности в современном обществе: бизнес, политика, профессиональный спорт, сфера медиакоммуникаций и массовой культуры – темы, непосредственно касающиеся жизненных планов подростков и их представлений о будущем, — приводит пример завкафедрой НГПУ.

Особое внимание она обращает на то, как в учебнике раскрывается тема государства и права. Избегая как бюрократического языка, так и популистского упрощенчества, авторы показывают государство как необходимое условие цивилизованного сосуществования людей, как институт, призванный обеспечивать порядок, справедливость и защиту прав человека, но одновременно и как сферу, где реализуется гражданская ответственность каждого.

— В учебнике доступно объясняются сложные вещи, например, по экономике: инфляция, семейный бюджет или роль Центробанка, что очень важно для финансовой грамотности подростков. Таким образом, учебник обществознания сочетает в себе научную достоверность и доступность, уважение к традиции и открытость к новому, формирование знаний и развитие компетенций. Его чтение способно не только обеспечить успешную сдачу экзаменов, но и — что гораздо важнее — помочь молодому человеку стать мыслящим, ответственным, активным гражданином, способным к конструктивному участию в жизни общества и осознанному выбору жизненного пути, — резюмирует Юлия Дружинина.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2027 года в России будет введен учебник для 11 класса. При этом в 9 классе на обществознание будет отводиться 34 часа, в 10-11 классе — 102 часа. Ранее в 6–9-х и 10–11-х классах — 272 часа. Освободившееся время передано на изучение истории России.

Напомним, в 2026 году обществознание оказалось на втором месте по популярности у новосибирских девятиклассников. Его решили сдавать 44,7% (в прошлом году — 49%) или более 17 тысяч школьников. Доля выпускников, выбравших для сдачи обществознание, среди одиннадцатиклассников составила 45,5% (в 2025 году — 48,3%) или свыше 7,4 тысячи человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото пресс-службы правительства России, из официального телеграм-канала правительства РФ.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : учебники ОГЭ Обществознание НГПУ ЕГЭ

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Автор: Артем Рязанов

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По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

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В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

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Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

Автор: Юлия Данилова

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Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

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Праздник прошел под девизом «Новосибирск — перекрёсток мира».

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Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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