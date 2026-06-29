В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию. Они поступят в школы к 1 сентября 2026 года. По ним начнут учиться школьники 9-10 классов.

По мнению заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлии Дружининой, современность и своевременность нового учебника обществознания для 9 класса, изданного в 2026 году под редакцией Д. А. Медведева, определяются прежде всего его ориентацией на актуальные запросы сегодняшнего дня и способностью выстроить диалог с подростком на языке, понятном для него.

— Учебник начинает повествование с вопроса о том, что значит быть человеком, как природное и социальное сплетаются в личности, почему без общества невозможно не только развитие, но и само существование человека как разумного существа. Так, в параграфе «Человек» в качестве эпиграфа приводится цитата Владимира Мономаха о том, что «не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей мудрости», и далее раскрывается тема единства природного и социального в человеке: интеллект, речь, сознание формируются исключительно в обществе, язык несёт в себе культурный код, передающийся из поколения в поколение. Такой подход позволяет перейти от знакомого ученику к новому, от личного к общественному, формируя при этом целостное видение мира, — рассуждает эксперт.

По ее словам, особую ценность в содержании учебника представляет внимание авторов к информационному пространству современного общества. В эпоху, когда цифровая среда становится естественной средой обитания подростков, учебник не просто констатирует факт развития интернета и массмедиа, но учит критическому мышлению, развитию медиаграмотности, умению отличать достоверную информацию от дезинформации и фейков.

— Так, в параграфе «Информационное пространство современного общества» ученикам предлагается практический алгоритм: проверять информацию в других источниках, задаваться вопросом о цели написания статьи, проверять подлинность фотографий через обратный поиск изображений. Учебник приводит пример официального портала «Объясняем.РФ», созданного в 2022 году для информирования о социально-экономической ситуации и опровержения недостоверной информации. Это не навязанная извне тема, а насущная необходимость, продиктованная самой жизнью, в которой информационная война стала реальностью, а способность защищать своё информационное пространство — компетенцией, не менее важной, чем умение читать и писать. При этом учебник приводит конкретные примеры, — подчеркивает Юлия Дружинина.

Сильной стороной учебника, по ее оценке, является то, что он демонстрирует, как традиционные ценности российского общества — приоритет духовного над материальным, коллективизм и взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России — не являются чем-то архаичным и отжившим, а представляют собой живую основу, на которой возможно осмысленное строительство будущего.

— В параграфе «Традиционные ценности российского общества» приводится пример Георгиевской ленточки: акция началась в 2005 году как символ памяти о подвиге в Великой Отечественной войне, а с 2014 года обрела новое значение как символ защитников русского языка и идентичности. Или другой пример: ежегодное шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая, когда люди выходят с портретами своих предков – героев войны, и через память рода обретают общую память как единый народ. При этом традиция показана не как нечто застывшее, а как динамичное явление, способное обогащаться новым содержанием и отвечать на вызовы времени, — поясняет Дружинина.

Она выделяет и методически продуманную структуру каждого параграфа: выделение ключевых понятий, наличие рубрик «Проверяем себя», «Исследуем», «Рассуждаем» создаёт условия для осмысления учениками содержания параграфов и стимулирует самостоятельный поиск, построение собственных суждений. Обращает на себя внимание и работа с первоисточниками — фрагментами писем, исторических документов, художественными иллюстрациями: картина К. Юона «Постройка дома» 1930-х годов как пример взаимопомощи в русской деревне, картина Г. Песиса «Пётр I на строительстве Петербурга» 1953 года как иллюстрация роли власти в мобилизации ресурсов общества и др.

— Важно подчеркнуть, что учебник адресован не только школьникам и педагогам, хотя для них он, безусловно, является основным источником информации. Его чтение может оказаться интересным для всех, кто интересуется проблемами развития современного общества, — для родителей, стремящихся понять мир, в котором живут их дети; для молодых специалистов, начинающих профессиональный путь; для граждан, желающих осмыслить своё место в стремительно меняющемся социуме. В условиях, когда общественные процессы становятся всё более сложными и противоречивыми, когда традиционные ориентиры подвергаются переосмыслению, а новые — ещё не обрели устойчивость, такой учебник выступает своеобразным компасом, помогающим сориентироваться в многообразии современных явлений. Так, в параграфе «Как устроено общество» при анализе социальной мобильности учебник показывает устойчивые каналы вертикальной мобильности в современном обществе: бизнес, политика, профессиональный спорт, сфера медиакоммуникаций и массовой культуры – темы, непосредственно касающиеся жизненных планов подростков и их представлений о будущем, — приводит пример завкафедрой НГПУ.

Особое внимание она обращает на то, как в учебнике раскрывается тема государства и права. Избегая как бюрократического языка, так и популистского упрощенчества, авторы показывают государство как необходимое условие цивилизованного сосуществования людей, как институт, призванный обеспечивать порядок, справедливость и защиту прав человека, но одновременно и как сферу, где реализуется гражданская ответственность каждого.

— В учебнике доступно объясняются сложные вещи, например, по экономике: инфляция, семейный бюджет или роль Центробанка, что очень важно для финансовой грамотности подростков. Таким образом, учебник обществознания сочетает в себе научную достоверность и доступность, уважение к традиции и открытость к новому, формирование знаний и развитие компетенций. Его чтение способно не только обеспечить успешную сдачу экзаменов, но и — что гораздо важнее — помочь молодому человеку стать мыслящим, ответственным, активным гражданином, способным к конструктивному участию в жизни общества и осознанному выбору жизненного пути, — резюмирует Юлия Дружинина.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2027 года в России будет введен учебник для 11 класса. При этом в 9 классе на обществознание будет отводиться 34 часа, в 10-11 классе — 102 часа. Ранее в 6–9-х и 10–11-х классах — 272 часа. Освободившееся время передано на изучение истории России.

Напомним, в 2026 году обществознание оказалось на втором месте по популярности у новосибирских девятиклассников. Его решили сдавать 44,7% (в прошлом году — 49%) или более 17 тысяч школьников. Доля выпускников, выбравших для сдачи обществознание, среди одиннадцатиклассников составила 45,5% (в 2025 году — 48,3%) или свыше 7,4 тысячи человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.