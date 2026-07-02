Сибирякам увеличат выплаты до конца июля при подписании военного контракта

В Новосибирской области расширены возможности для контрактной службы в зоне проведения специальной военной операции. Срок заключения контрактов с Министерством обороны РФ продлен на один месяц, до 31 июля 2026 года. Для жителей региона, заключивших контракт до указанной даты, предусмотрена единовременная выплата в размере до 2,9 миллиона рублей, которую они получат сразу после поступления на службу. Ежемесячное денежное содержание составит 224 тысячи рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко отметил, что власти региона продолжают наращивать меры поддержки военнослужащих и их семей, уделяя особое внимание социальным гарантиям и адресной помощи. Он также подчеркнул важность службы в именных батальонах, где бойцы могут служить со знакомыми, что способствует повышению боевого духа. В связи с изменением тактики ведения боевых действий и возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Новосибирской области созданы условия для подготовки операторов БПЛА.

Для привлечения желающих защищать Родину, в Новосибирской области были существенно увеличены выплаты по контракту. Для мужчин от 18 до 45 лет, годных по состоянию здоровья, также открыта возможность служить в новых войсках БПЛА. Срок службы в них составляет от одного года, с гарантированным увольнением по окончании контракта. Для службы в войсках БПЛА проводится отбор кандидатов с технологическими компетенциями и развитыми аналитическими способностями. Новобранцы проходят подготовку в учебных центрах под руководством опытных инструкторов.

На специализированном пункте отбора на военную службу по контракту в Новосибирске, предназначенной для контрактного набора в армию, осуществляется формирование новейших соединений Вооруженных Сил РФ, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах. При отборе претендентов приоритет отдается лицам, обладающим техническими знаниями, навыками критического мышления и уверенным владением компьютерной техникой. Успешно прошедшие конкурсный отбор и заключившие контракт военнослужащие направляются в учебные подразделения и на тренировочные базы Министерства обороны. Там их обучение проводят опытные командиры, имеющие практический опыт боевых действий в рамках специальной военной операции.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru