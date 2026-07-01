Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

— В основном ДТП совершались вблизи мест проживания фигурантов, в один день транспортное средство могло попасть в ДТП несколько раз. После получения страховых выплат поврежденный автомобиль перепродавался на вторичном рынке. Каждое происшествие приносило сообщникам от 100 до 400 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По данным следствия, сейчас выявлено 98 фактов автоподстав, совершенных в Новосибирске и области. Страховые компании оценили нанесенный ущерб в 25 млн рублей.

Организатор группы отправлен под домашний арест, двум участникам запрещено совершать определенные действия, семеро — дали подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным областной прокуратуры, за совершение мошенничества в сфере страхования предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным Российского союза автостраховщиков, Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-10 по наибольшему количеству заявлений, оформленных с использованием европротокола (3 место): за год в регионе было оформлено 36177 заявлений, это 64,5% от общего количества.

— В 2025 году появилась тревожная тенденция: зафиксирован рост случаев мошенничества с использованием европротокола, когда злоумышленники подделывают данные в извещениях о ДТП, чтобы незаконно получать выплаты от страховых компаний, — говорил президент РСА Евгений Уфимцев.

Напомним, в декабре 2025 года в Новосибирской области в 2,5 раза вырос территориальный коэффициент по ОСАГО. Спустя 8 месяцев его снизили на 25%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области почти половина водителей ездит без аварий. При этом в регионе есть страхователь который обратился за выплатами по ОСАГО 146 раз.