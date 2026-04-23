На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

В ходе отчета о деятельности за 2025 год сенатор Новосибирской области от регионального парламента Александр Карелин напомнил о прошедших выборах (Избирались депутаты Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. — Ред.).

— Мы смогли пройти эти выборы, сохранив правильные, конструктивные, деятельные взаимоотношения. Андрей Иванович (Шимкив, спикер Заксобрания. — Ред.) сквозь слезу благодарил вас за избрание. Я понимаю, что создана стабильная, деятельная, а самое главное — эффективная система управления. Маневры сделаны, результаты прирастают, общая репутация приобретена, но мы представляем большую, сложно сконструированную область, — отметил Карелин.

Он подчеркнул, что в этом году предстоят выборы в Государственную Думу.

— Позавчера мне выпала возможность участвовать в президентском мероприятии —третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». От Новосибирской области в ней участвовала большая представительная делегация от самоуправления — более 120 человек: молодой Новосибирск, ученые Кольцова, исторический Сузун, Колывань, Куйбышев, своеобразный, непокорный Бердск — все это наша с вами Новосибирская область. Я еще раз хотел бы напомнить вам: наше местоположение на виду. Мы не предполагаем отдых между избирательными кампаниями. Не успел избраться — ты уже готовишься к следующим выборам. Сейчас вся страна готовится, объединяя усилия, чтобы сформировать новый созыв Государственной Думы. Разные партии по-разному к этому подходят. Я, как единорос, возглавляю Федеральный комитет по предварительному голосованию. Но тем не менее предпочту выразить надежду, что мы сохраним такие же деятельные, корректные, взаимоуважительные манеры при проведении предстоящей кампании, — резюмировал Карелин.

Напомним, на минувшей неделе в ходе апрельской сессии мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета. Против работы главы администрации проголосовали 12 из 21 народных избранника. Часть депутатов, голосовавших за положительную оценку, демонстративно покинули зал.

Получивший «неуд» мэр, по словам председателя горсовета Владимира Голубева, не уйдет в отставку. Голубев отметил: «двойка» — это сигнал о том, что нужно ужесточить контроль и работать качественнее. Но если неудовлетворительная оценка повторится, это станет основанием для увольнения.

Ранее редакция сообщала о том, что на выборы в Госдумы планирует пойти экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.