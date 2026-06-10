В Омской области впервые объявили беспилотную опасность

В Омской области 10 июня впервые было объявлено предупреждение о беспилотниках. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Виталий Хоценко, ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.
Уведомление от главы региона было размещено в 11:01.
— Прошу соблюдать меры безопасности, — написал глава региона.
Власти рекомендовали гражданам незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных ситуациях, позвонив по номеру 112. Специализированные органы держали ситуацию под наблюдением. Опасность была снята через 30 минут, в 11:37. Об этом губернатор Виталий Хоценко также уведомил в своем телеграм-канале.
Кроме того, некоторые жители Омска получили смс-сообщения о возможной ракетной атаке на свои телефоны.
В связи с ситуацией власти Новосибирска оперативно опубликовали памятку от МЧС России с алгоритмом действий для населения по сигналу гражданской обороны при нахождении дома/работе.
В конце мая убежища Новосибирска появились на публичной карте. В мэрии отмечали, что этот список будет расширяться.
Ситуацию редакции Infopro54 прокомментировал командир разведывательно-штурмовой бригады «СИБИРЬ» Андрей Панферов.
— Если тревога была боевой, но не дошла до применения оружия, это свидетельствует о готовности ПВО. Я неоднократно говорил об этом с самого начала специальной операции, когда вернулся из первой и второй командировок. От Украины можно ожидать чего угодно. Поэтому я утверждаю, что украинская агентурная сеть, в том числе и в Казахстане, существует, — заявил собеседник редакции.
По его словам, сегодня важно лишний раз проверить свою боеготовность и знать, что любая атака будет отражена.
— Если система ПВО засекла летательный аппарат, который не представлял угрозы, это всё равно тренировка всех систем. Это также показывает готовность определённых подразделений и служб к отражению атаки. Я считаю, что такие тренировки полезны, — добавил Панферов.
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 326 беспилотных летательных аппаратов Украины над российскими территориями.
— В течение ночи, в период с 20:00 мск 9 июня т. г. до 07:00 мск 10 июня т. г., дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.