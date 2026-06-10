В Омской области впервые объявили беспилотную опасность

В Омской области 10 июня впервые было объявлено предупреждение о беспилотниках. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Виталий Хоценко, ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.

Уведомление от главы региона было размещено в 11:01.

— Прошу соблюдать меры безопасности, — написал глава региона.

Власти рекомендовали гражданам незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных ситуациях, позвонив по номеру 112. Специализированные органы держали ситуацию под наблюдением. Опасность была снята через 30 минут, в 11:37. Об этом губернатор Виталий Хоценко также уведомил в своем телеграм-канале.

Кроме того, некоторые жители Омска получили смс-сообщения о возможной ракетной атаке на свои телефоны.

В связи с ситуацией власти Новосибирска оперативно опубликовали памятку от МЧС России с алгоритмом действий для населения по сигналу гражданской обороны при нахождении дома/работе.