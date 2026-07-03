«Больше серы»: в Новосибирске разрешили оборот бензина Евро-3

Правительство России приняло решение временно смягчить требования к качеству автомобильного бензина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Суть решения заключается в том, что до конца 2026 года нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам разрешено выпускать на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг/кг. Для сравнения, действующий экологический стандарт «Евро-5» допускает всего 10 мг/кг.

В правительстве пояснили, что эта вынужденная мера направлена на насыщение рынка дополнительными объемами топлива и носит превентивный характер для предотвращения дестабилизации.

Такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения на рынке Евразийского экономического союза, а его продажа на территориях других стран-членов союза запрещена. Мониторинг за производством и оборотом бензина с повышенным содержанием серы поручен Министерству энергетики, которое будет ежеквартально докладывать правительству о ситуации.

Оборот такого топлива — это способ направить на рынок дополнительные объемы. Однако, по словам специалистов, для многих современных автомобилей, в первую очередь с турбированными моторами и непосредственным впрыском, такое топливо не подходит. При сгорании сера превращается в агрессивные оксиды, которые постепенно выводят из строя катализатор и сажевые фильтры, ускоряют старение моторного масла, провоцируют нагарообразование на свечах и форсунках. По сути, топливо по характеристикам близко к устаревшему стандарту «Евро-3», от производства которого Россия отказалась еще в 2016 году в пользу более экологичного «Евро-5».

Напомним, в Новосибирской области топливный кризис тоже набирает обороты. Региональные власти ввели ограничения на продажу топлива, чтобы избежать ажиотажного спроса. Однако уже 29 июня на многих заправках Новосибирска исчез бензин самых ходовых марок — АИ-92 и АИ-95. Водители выстаивают в очередях по несколько часов, чтобы получить даже ограниченный лимит топлива, а отдельные АЗС вовсе закрылись.

Эксперты топливного рынка отмечали, что кризис вызван не искусственно, а является следствием системных проблем: ударов по нефтеперерабатывающим заводам и перебоев в логистике. По прогнозам руководителя отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергея Лацких, ситуация останется сложной как минимум до конца лета, так как для перенастройки логистических цепочек требуется время. На сегодняшний день цены на некоторых заправках Новосибирска уже превысили психологическую отметку в 100 рублей за литр. В то же время в мэрии заверили, что общественный транспорт, значительная часть которого работает на газе и электротяге, находится вне зоны риска.

Ранее редакция сообщала, что эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией.