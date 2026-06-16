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Авто

Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Автор: Артем Рязанов

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В мае в регионе выдано 1 507 кредитов на 2,40 млрд рублей

Новосибирская область сохранила положительную динамику в сфере автокредитования. Регион занял 21-е место в общероссийском рейтинге по объёму выдач.

По данным Объединённого Кредитного Бюро за май 2026 года, число выданных автокредитов составило 1 507 единиц, что на 2% больше по сравнению с апрелем.

Объём выдач достиг 2,40 миллиарда рублей, увеличившись на 3% относительно предыдущего месяца. Средний чек по автокредитам составил 1,59 миллиона рублей, также показав рост на 2%. Средний срок кредитования остался на уровне 74 месяцев.

С января по май было выдано 6 400 автокредитов, что в денежном выражении составило 10,06 млрд рублей. Средний чек на автокредит за этот период достиг 1,57 млн рублей.

За 5 месяцев 2026 года в России было оформлено 467,85 тысячи автокредитов на общую сумму 721,38 миллиарда рублей. В среднем каждый месяц выдавалось 144,28 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных автокредитов увеличилось на 16%, а их общий объём — на 42%. В период с января по май 2025 года было выдано 404,96 тысячи автокредитов на сумму 509,01 миллиарда рублей, что в среднем составляло 101,80 миллиарда рублей в месяц.

— После резких колебаний в IV квартале прошлого года и I квартале текущего рынок стабилизировался как в количественном, так и в денежном выражении. Он достиг базового уровня, который теперь можно считать точкой отсчёта для анализа будущих трендов.Автокредитование много лет является драйвером не только для сегмента новых машин, но и для автомобилей с пробегом, сохраняющих высокую популярность у россиян. По мере снижения ключевой ставки стоимость кредитов становится доступнее: проценты по ним, хотя и остаются высокими, уже не выглядят заградительными, — рассказал Николай Филиппов, директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого Кредитного Бюро.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : РОСТ кредит автомобиль

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Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

Удорожание строительных материалов, дефицит рабочей силы, рост себестоимости проектного финансирования при высокой ключевой ставке уверенно подталкивают цены на недвижимость вверх. Несмотря на падение спроса, заметно дорожают ни только жилые помещения, но машино-места. И, если еще два года назад за три миллиона рублей можно было купить полноценную однокомнатную квартиру на окраине Новосибирска, то сейчас за эту сумму реально приобрести только чуть более десяти квадратных метров для автомобиля. Об этом Infopro54 рассказал руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Артем Вонарха.

— Последнее время наметилась такая тенденция, что машино-место приобретают в основном покупатели недвижимости в элитных жилых комплексах. То есть люди с достаточно высоким доходом, у которых есть средства на дорогую квартиру. Для них машино-места является естественным дополнением к жилью, — говорит эксперт.

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Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Число ДТП с участием детей резко выросло в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий за 2025 год зафиксирована в Новосибирской области. Прежде всего, речь идет о росте аварий с участием несовершеннолетних.

Как следует из данных информационного-аналитического обзора Научного центра БДД МВД России:

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Информация об автомобилях должников появилась на Госуслугах

Автор: Артем Рязанов

На портале «Госуслуги» появилась новая функция для получения информации о транспортных средствах. Благодаря ей арбитражные управляющие могут запрашивать выписки из государственного реестра. МВД России совместно с Росреестром и Минцифры реализовали этот функционал, о чем сообщила Госавтоинспекция России 4 июня в «Максе».

Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедуры банкротства или финансового оздоровления компаний и физических лиц, могут быстро получать данные о наличии или отсутствии зарегистрированного транспорта за должниками, не обращаясь напрямую в Госавтоинспекцию.

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Крупная авария создала многокилометровую пробку под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие стало причиной масштабного затора на Бердском шоссе 5 июня. По данным картографических сервисов, движение практически парализовано в обоих направлениях.

Ситуация на выезде из Новосибирска выглядит особенно сложной. Протяжённость затора — около 9 километров. Начало пробки — район дома 301а на Бердском шоссе, окончание — остановка «Посёлок Кирова».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

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