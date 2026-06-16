Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Новосибирская область сохранила положительную динамику в сфере автокредитования. Регион занял 21-е место в общероссийском рейтинге по объёму выдач.

По данным Объединённого Кредитного Бюро за май 2026 года, число выданных автокредитов составило 1 507 единиц, что на 2% больше по сравнению с апрелем.

Объём выдач достиг 2,40 миллиарда рублей, увеличившись на 3% относительно предыдущего месяца. Средний чек по автокредитам составил 1,59 миллиона рублей, также показав рост на 2%. Средний срок кредитования остался на уровне 74 месяцев.

С января по май было выдано 6 400 автокредитов, что в денежном выражении составило 10,06 млрд рублей. Средний чек на автокредит за этот период достиг 1,57 млн рублей.

За 5 месяцев 2026 года в России было оформлено 467,85 тысячи автокредитов на общую сумму 721,38 миллиарда рублей. В среднем каждый месяц выдавалось 144,28 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных автокредитов увеличилось на 16%, а их общий объём — на 42%. В период с января по май 2025 года было выдано 404,96 тысячи автокредитов на сумму 509,01 миллиарда рублей, что в среднем составляло 101,80 миллиарда рублей в месяц.

— После резких колебаний в IV квартале прошлого года и I квартале текущего рынок стабилизировался как в количественном, так и в денежном выражении. Он достиг базового уровня, который теперь можно считать точкой отсчёта для анализа будущих трендов.Автокредитование много лет является драйвером не только для сегмента новых машин, но и для автомобилей с пробегом, сохраняющих высокую популярность у россиян. По мере снижения ключевой ставки стоимость кредитов становится доступнее: проценты по ним, хотя и остаются высокими, уже не выглядят заградительными, — рассказал Николай Филиппов, директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого Кредитного Бюро.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на подержанные автомобили вырос в Новосибирской области.