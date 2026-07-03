Решение по делу новосибирской компании «Фрезка» может изменить налоговые споры

Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу ООО МЦ «Фрезка» можно назвать одним из наиболее показательных налоговых кейсов последних лет. На первый взгляд речь идет о классическом споре о необоснованной налоговой выгоде и использовании так называемых технических контрагентов. Однако фактически мы видим формирование новой судебной практики, при которой государство использует не только налоговые, но и гражданско-правовые механизмы защиты бюджета.

Ключевой вывод суда заключается в том, что формального наличия договоров, счетов-фактур и УПД уже недостаточно. Суд исследовал не только документы, но и экономическое содержание операций: наличие сотрудников, имущества и ресурсов у контрагентов, возможность фактического исполнения обязательств, движение денежных средств, деловую цель сделок, взаимосвязь участников и даже IP-адреса, с которых направлялась отчетность.

По сути, суд указал: если операция существует только на бумаге и направлена исключительно на получение налоговой выгоды, то речь может идти не просто о налоговом нарушении, а о сделке, противоречащей основам правопорядка. Именно поэтому суд применил статью 169 Гражданского кодекса РФ, которая традиционно использовалась достаточно редко и в исключительных случаях.

При этом дело «Фрезки» далеко не единственное.

Одним из первых громких примеров стало дело «Ульяновского завода модульных сооружений». После выводов налогового органа о фиктивном документообороте прокуратура предъявила самостоятельный иск о признании сделок ничтожными по статье 169 ГК РФ и взыскании денежных средств в доход государства. Суд поддержал этот подход, фактически подтвердив возможность использования гражданско-правовых механизмов для защиты бюджетных интересов.

Аналогичный подход был реализован в Татарстане в отношении ООО «Камский пружинный завод». В этом споре прокуратура также исходила из того, что сделки с техническими контрагентами были направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды и потому противоречат публичным интересам государства.

Все эти дела объединяет один общий подход. Если раньше вопрос сводился к тому, имела ли место необоснованная налоговая выгода по статье 54.1 Налогового кодекса РФ, то теперь суды начинают оценивать такие действия через призму публичных интересов государства и основ правопорядка.

Для бизнеса это крайне важный сигнал. Сегодня риски уже не ограничиваются доначислением налогов. В определенных случаях государство может поставить вопрос о признании сделок ничтожными и взыскании денежных средств в доход бюджета.

На мой взгляд, мы наблюдаем формирование новой категории споров, в которой налоговые последствия дополняются гражданско-правовыми санкциями. По сути, статья 169 ГК РФ становится дополнительным инструментом борьбы с налоговыми схемами наряду со статьей 54.1 НК РФ.

Главный вывод для предпринимателей заключается в том, что проверять необходимо не только документы контрагента, но и его реальную способность исполнить обязательства. Суды все меньше оценивают форму документов и все больше анализируют реальное экономическое содержание операций. Поэтому особое значение приобретают доказательства деловой цели сделки, фактического исполнения обязательств и должной осмотрительности при выборе контрагента.

Если практика получит дальнейшее развитие в судах апелляционной и кассационной инстанций, бизнесу придется учитывать уже не только налоговые последствия работы с техническими компаниями, но и риск последующего признания сделок ничтожными с взысканием денежных средств в доход государства.

Евгения Бондаренко, управляющий партнер ООО «Юсконсалт», налоговый консультант, профессиональный медиатор, архитектор бизнес-партнерств, автор книги «Партнерское соглашение на салфетке».

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС».