Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес ПроБизнес

Решение по делу новосибирской компании «Фрезка» может изменить налоговые споры

Дата:

Прокуратура получила новый инструмент для признания сделок недействительными

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультантРешение Арбитражного суда Новосибирской области по делу ООО МЦ «Фрезка» можно назвать одним из наиболее показательных налоговых кейсов последних лет. На первый взгляд речь идет о классическом споре о необоснованной налоговой выгоде и использовании так называемых технических контрагентов. Однако фактически мы видим формирование новой судебной практики, при которой государство использует не только налоговые, но и гражданско-правовые механизмы защиты бюджета.

Ключевой вывод суда заключается в том, что формального наличия договоров, счетов-фактур и УПД уже недостаточно. Суд исследовал не только документы, но и экономическое содержание операций: наличие сотрудников, имущества и ресурсов у контрагентов, возможность фактического исполнения обязательств, движение денежных средств, деловую цель сделок, взаимосвязь участников и даже IP-адреса, с которых направлялась отчетность.

По сути, суд указал: если операция существует только на бумаге и направлена исключительно на получение налоговой выгоды, то речь может идти не просто о налоговом нарушении, а о сделке, противоречащей основам правопорядка. Именно поэтому суд применил статью 169 Гражданского кодекса РФ, которая традиционно использовалась достаточно редко и в исключительных случаях.

При этом дело «Фрезки» далеко не единственное.

Одним из первых громких примеров стало дело «Ульяновского завода модульных сооружений». После выводов налогового органа о фиктивном документообороте прокуратура предъявила самостоятельный иск о признании сделок ничтожными по статье 169 ГК РФ и взыскании денежных средств в доход государства. Суд поддержал этот подход, фактически подтвердив возможность использования гражданско-правовых механизмов для защиты бюджетных интересов.

Аналогичный подход был реализован в Татарстане в отношении ООО «Камский пружинный завод». В этом споре прокуратура также исходила из того, что сделки с техническими контрагентами были направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды и потому противоречат публичным интересам государства.

Все эти дела объединяет один общий подход. Если раньше вопрос сводился к тому, имела ли место необоснованная налоговая выгода по статье 54.1 Налогового кодекса РФ, то теперь суды начинают оценивать такие действия через призму публичных интересов государства и основ правопорядка.

Для бизнеса это крайне важный сигнал. Сегодня риски уже не ограничиваются доначислением налогов. В определенных случаях государство может поставить вопрос о признании сделок ничтожными и взыскании денежных средств в доход бюджета.

На мой взгляд, мы наблюдаем формирование новой категории споров, в которой налоговые последствия дополняются гражданско-правовыми санкциями. По сути, статья 169 ГК РФ становится дополнительным инструментом борьбы с налоговыми схемами наряду со статьей 54.1 НК РФ.

Главный вывод для предпринимателей заключается в том, что проверять необходимо не только документы контрагента, но и его реальную способность исполнить обязательства. Суды все меньше оценивают форму документов и все больше анализируют реальное экономическое содержание операций. Поэтому особое значение приобретают доказательства деловой цели сделки, фактического исполнения обязательств и должной осмотрительности при выборе контрагента.

Если практика получит дальнейшее развитие в судах апелляционной и кассационной инстанций, бизнесу придется учитывать уже не только налоговые последствия работы с техническими компаниями, но и риск последующего признания сделок ничтожными с взысканием денежных средств в доход государства.

Евгения Бондаренко, управляющий партнер ООО «Юсконсалт», налоговый консультант, профессиональный медиатор, архитектор бизнес-партнерств, автор книги «Партнерское соглашение на салфетке».

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС»

Базовое фото: Infopro54, фото эксперта предоставлено Евгенией Бондаренко, автор: Герман Иорданский.

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : суд прокуратура налоги

791
0
0
Предыдущая статья
Центробанк России повышает прогноз по траектории ключевой ставки
Следующая статья
Грозы, ливни и шквалистый ветер: в Новосибирской области на выходных ожидаются резкие перемены погоды

«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Автор: Юлия Данилова

По итогам июня самым ликвидным продуктом на офисном рынке Новосибирска стали объекты с ремонтом, нормальной инженерией, парковкой и доступностью метро. Малый бизнес чаще всего интересовался офисами площадью 30-60 кв.м. Устойчивый спрос был на лоты 100-300 кв.м, а в сильной локации — 300-400 кв.м. Об этом говорится в исследовании рынка, проведенном компанией «Назаров».

— Крупные блоки остаются противоречивым сегментом. С одной стороны, качественные офисы площадью 500+ кв.м и 500-1000 кв.м остаются дефицитными. С другой — решение по ним принимается дольше, а компании чаще считают сценарии сокращения или перераспределения площади, — констатирует директор и основатель компании Александр Назаров.

Читать полностью

Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Региональный оперативный штаб, возглавляемый Владимиром Знатковым, первым заместителем председателя Правительства Новосибирской области, утвердил дополнительные меры для стабилизации поставок топлива для служб жизнеобеспечения и жителей региона.

По решению штаба на заправочных станциях сети «Газпромнефть» с 3 до 5 утра ежедневно будут выделены временные интервалы для заправки машин коммунальных служб, экстренных служб, скорой помощи и сельскохозяйственной техники. Это направлено на предотвращение возможных аварийных ситуаций и оптимизацию процесса заправки, что поможет сократить очереди для других водителей.

Читать полностью

Новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами

Автор: Юлия Данилова

Кемеровская компания ООО «Кузбассдорстрой» направила требование о включении задолженности новосибирского ООО «ВПК-ОЙЛ» за непоставленный товар в реестр требований кредиторов. Об этом сообщил временный управляющий «ВПК-ОЙЛ» Владимир Тригубов. Кемеровчане выставили счет на 293 млн рублей, в том числе 163 млн задолженность за непоставленный товар и 130 млн неустойка. Как отмечается в документах, договор поставки нефтепродуктов стороны заключили в мае 2024 года.

Напомним,  в конце февраля 2026 года директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью

«Больше серы»: в Новосибирске разрешили оборот бензина Евро-3

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России приняло решение временно смягчить требования к качеству автомобильного бензина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Суть решения заключается в том, что до конца 2026 года нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам разрешено выпускать на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг/кг. Для сравнения, действующий экологический стандарт «Евро-5» допускает всего 10 мг/кг.

Читать полностью

Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска издала постановление о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым 2 июля 2026 года, запускает процедуру освобождения территории под комплексное развитие (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.

Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

Читать полностью

Грузооборот на ЗСЖД в Сибири начал увеличиваться

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого полугодия 2026 года грузооборот на Западно-Сибирской железной дороге сократился на 4,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 128,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии — 156,5 млрд тонно-км (-3,3%), сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Впрочем, по сравнению с первым кварталом 2026 года, ситуация с грузооборотом немного улучшилась. Напомним, в январе – апреле он составил 82,9 млрд тарифных тонно-км (-8% к 2025 году). Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии  — 101,4 млрд тонно-км (-7,1%).

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Бизнес Власть Общество

Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Финансы

В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Общество

Грозы, ливни и шквалистый ветер: в Новосибирской области на выходных ожидаются резкие перемены погоды

Бизнес ПроБизнес

Решение по делу новосибирской компании «Фрезка» может изменить налоговые споры

Общество

Центробанк России повышает прогноз по траектории ключевой ставки

Бизнес Власть

Новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами

Авто Общество

Очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске

Общество

Маркировка мёда не затронет 90% пасек Новосибирской области

Общество

Нефтетрейдеров, нарушающих условия поставки, будут менять в Новосибирске

Власть Общество

«Больше серы»: в Новосибирске разрешили оборот бензина Евро-3

Общество

Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Бизнес

Грузооборот на ЗСЖД в Сибири начал увеличиваться

Общество

«Выжженная земля вместо зелени»: в Новосибирске на улице Кирова вырубили десятки деревьев

Авто Общество

Жители Новосибирска стоят по четыре часа в ночных очередях за бензином

Бизнес Власть Общество

Новосибирску советуют встраивать самокаты в мультимодальные транспортные цепочки

Бизнес Власть Общество

Первый пляж Новосибирской области получит аттестацию в августе

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности