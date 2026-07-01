Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Финансы

Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Центробанк создает условия для синхронизации спроса и предложения

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

При этом он отметил, что кредитная активность в регионе остается высокой.

  • Корпоративное кредитование в округе за два месяца выросло. Спрос на кредиты восстанавливается не только у крупного бизнеса, но и у малого и среднего предпринимательства. Увеличили заимствования производители нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования, сельского хозяйства, строительные компании.

— В Новосибирской области динамика особенно заметна: кредиты бизнесу выросли сильнее, чем в среднем по России: 13,6% против 11,5%. При этом ставки по кредитам постепенно снижаются, — пояснил Николай Морев.

  • Потребительские кредиты растут невысокими темпами.

— Банки внимательно подходят к оценке платежеспособности населения. При этом в сегментах, где есть обеспечение, — автокредитовании и рыночной ипотеке — объёмы кредитования уже растут быстрее, чем год назад, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Он не исключил, что при росте спроса, опережающем возможности экономики по выпуску товаров и услуг, цены снова могут начать расти вверх. Поэтому Банк России держит курс на возвращение инфляции к низкому уровню.

— Мы создаем условия, чтобы спрос рос не быстрее, чем экономика успевает расширять предложение товаров и услуг. Именно так можно снижать и удерживать инфляцию на низком уровне, меняя ключевую ставку. Это дает возможность бизнесу адаптироваться к экономической ситуации, — резюмировал Морев.

Напомним, по данным Новосибирскстата, новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). В некоторых отраслях инвестиции рухнули на 90%.

Судя по данным статистики, большая часть предприятий региона предпочитают развиваться на собственные средства (24,3 млрд рублей). В банках бизнес рискнул взять кредиты на 3,8 млрд рублей или всего 10% от общего объема инвестиций, 2,7 млрд пришлось на другие заемные средства и 2,5 млрд —  на бюджетные средства, полученные через различные программы и фонды.

Ранее редакция сообщала о том, что по оценке эксперта, ключевая ставка 12% в 2027 году будет неплохим сценарием. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Финансы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ключевая ставка инфляция Банк России

759
0
0
Предыдущая статья
Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы
Следующая статья
В Новосибирске эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией

В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

В рамках рабочей поездки в Новосибирский район губернатор Андрей Травников проверил ход строительства учебного заведения в дачном поселке Кудряшовский. Государственный контракт на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию заключен с областным Управлением капитального строительства в качестве заказчика и фирмой ПКФ «Агросервис» в роли подрядчика. Финансирование работ осуществляется из бюджета Новосибирской области. Запланировано, что в школе смогут учиться 550 детей. Окончание строительства намечено на 31 июля 2027 года.

Осматривая этот сложный объект, где работы ведет уже не первый исполнитель, губернатор подчеркнул для застройщика, районной администрации и руководства школы важность скорейшего старта мероприятий по благоустройству прилегающей территории и обеспечению транспортной доступности. При строительстве нового социально значимого объекта должны быть решены вопросы благоустройства, транспортной доступности, организации общественного транспорта и подбора персонала, отметил глава региона.

Читать полностью

Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области работали 7025 ИТ-компаний. Это 2,65% от всех занятых в ИТ-отрасли России бизнесов. С 2022 года количество игроков в отрасли региона увеличилось на 22,5%. По России рост составил 38% — до 256 тысяч игроков. В целом по всем отраслям экономики — 16%.

— ИТ-отрасль по-прежнему растёт быстрее, чем экономика. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%, в целом по экономике — 3%. Выручка ИТ-компаний Новосибирской области за 2025 год — на 28%, — констатировал Артём Прескарьян, IT-директор СКБ Контур.

Читать полностью

Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

Читать полностью

Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы

На годовом общем собрании ВТБ, которое состоялось 30 июня, президент — председатель правления банка Андрей Костин представил основные векторы новой трехлетней стратегии развития. Полностью документ обещают обнародовать в начале 2027 года, как уточнил руководитель организации.

Согласно заявлению Костина, в основе новой стратегии лежат четыре ключевых направления. Первым является развитие сегмента розничных продаж через партнерство с онлайн-платформами, в первую очередь с Wildberries. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что розничная торговля остается одним из наиболее значимых секторов экономики России, а онлайн-площадки демонстрируют ускоренный рост в последние годы. Он предположил, что в 2027 году значительная часть потребительских покупок в стране будет совершаться в интернете. Костин выразил уверенность, что сотрудничество с маркетплейсом придаст мощный стимул развитию розничного направления банка, а также укрепит его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционной сфере.

Читать полностью

Более 520 тысяч тонн мяса птицы планируют произвести предприятия Сибири за год

Автор: Юлия Данилова

За 10 лет промышленное производство птицы в регионах Сибири выросло с 400 до 500 тысяч тонн в год. По итогам 2025 года агропредприятия вырастили 504 тысячи тонн птицы в живом весе (рост к 2024 году составил 10,1 %). В январе-мае 2026 года этот показатель достиг 217,7 тысяч тонн (+5,5 % к январю-маю 2025 года), констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

— Из всех федеральных округов Сибирь за пять месяцев показала самый большой прирост в натуральном выражении — 11,3 тысяч тонн, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина провели уникальную операцию: митральный клапан заменили через бедренную вену, без разрезов и общего наркоза. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

Шесть лет назад пожилая женщина перенесла замену аортального и митрального клапанов — тогда ей установили биологические протезы. В этом году самочувствие ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи установили, что биопротез износился и перестал справляться с нагрузкой.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть

В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

Бизнес Технологии

Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Общество

Минприроды Новосибирской области сообщило о масштабном загрязнении водоемов

Авто Бизнес

Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Авто Общество

В Новосибирске эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией

Бизнес Власть Финансы

Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Финансы

Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы

Общество

Новосибирские учёные нашли следы чумы в почвах Сибири

Бизнес

Более 520 тысяч тонн мяса птицы планируют произвести предприятия Сибири за год

Медицина Общество

В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Общество

Новосибирцы стали чаще оформлять дачи по амнистии

Власть Общество

На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Бизнес Власть

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Общество

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Бизнес

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Власть

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

Власть

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности