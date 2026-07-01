Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

При этом он отметил, что кредитная активность в регионе остается высокой.

Корпоративное кредитование в округе за два месяца выросло. Спрос на кредиты восстанавливается не только у крупного бизнеса, но и у малого и среднего предпринимательства. Увеличили заимствования производители нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования, сельского хозяйства, строительные компании.

— В Новосибирской области динамика особенно заметна: кредиты бизнесу выросли сильнее, чем в среднем по России: 13,6% против 11,5%. При этом ставки по кредитам постепенно снижаются, — пояснил Николай Морев.

Потребительские кредиты растут невысокими темпами.

— Банки внимательно подходят к оценке платежеспособности населения. При этом в сегментах, где есть обеспечение, — автокредитовании и рыночной ипотеке — объёмы кредитования уже растут быстрее, чем год назад, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Он не исключил, что при росте спроса, опережающем возможности экономики по выпуску товаров и услуг, цены снова могут начать расти вверх. Поэтому Банк России держит курс на возвращение инфляции к низкому уровню.

— Мы создаем условия, чтобы спрос рос не быстрее, чем экономика успевает расширять предложение товаров и услуг. Именно так можно снижать и удерживать инфляцию на низком уровне, меняя ключевую ставку. Это дает возможность бизнесу адаптироваться к экономической ситуации, — резюмировал Морев.

Напомним, по данным Новосибирскстата, новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). В некоторых отраслях инвестиции рухнули на 90%.

Судя по данным статистики, большая часть предприятий региона предпочитают развиваться на собственные средства (24,3 млрд рублей). В банках бизнес рискнул взять кредиты на 3,8 млрд рублей или всего 10% от общего объема инвестиций, 2,7 млрд пришлось на другие заемные средства и 2,5 млрд — на бюджетные средства, полученные через различные программы и фонды.

Ранее редакция сообщала о том, что по оценке эксперта, ключевая ставка 12% в 2027 году будет неплохим сценарием.