Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Как отметили в регуляторе, устойчивый рост цен немного замедлился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

ЦБ также обратил внимание на ускорение кредитования в последние месяцы и высокие инфляционные ожидания, которые препятствуют устойчивому замедлению инфляции.

— Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, — отметили в ЦБ.

В числе проинфляционных рисков, которые сохраняются на среднесрочном горизонте, регулятор назвал длительный период роста зарплат темпами выше производительности труда, ухудшение перспектив мировой экономики и рост ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Кроме того, ЦБ указал на временное снижение производства моторного топлива как на дополнительный фактор. При этом дезинфляционные риски, по оценке регулятора, связаны с возможным более значительным замедлением внутреннего спроса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля.

По данным Сибирского ГУ Банка России, годовая инфляция в Новосибирской области в апреле ускорилась до 6,03% после 5,70% в марте. Основные причины — перенос производителями и поставщиками возросших затрат в цены продовольственных товаров, а также сезонное повышение спроса на отдельные виды услуг. Годовая инфляция в регионе осталась выше, чем по Сибирскому федеральному округу (5,65%) и по России в целом (5,58%).

Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировало продолжение курса на смягчение, чему способствовали замедление инфляции, укрепление рубля и охлаждение ценовых ожиданий. Альтернативный сценарий предполагал более осторожный шаг вниз на 25 б.п. (до 14,25%), тогда как пауза или тем более повышение ставки считались маловероятными.

Впрочем, не все эксперты разделяли этот оптимизм. Кандидат экономических наук Эдуард Коложвари в беседе с ТАСС допускал, что регулятор может сохранить ставку на уровне 14,5%, указывая на неблагоприятный глобальный фон и напряженность в Персидском заливе, которые не способствуют смягчению ставок в мире. На этом фоне он не ожидал излишнего смягчения ДКП и считал наиболее вероятным сценарием именно паузу.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров прогнозировал снижение на 0,5 п.п. до 14% и называл июль основной интригой, когда регулятор подведет итоги второго квартала. По его оценке, ЦБ продолжит игнорировать краткосрочные колебания статистики. Прогноз на конец года оставался неизменным — 13%.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в качестве базового сценария также рассматривала снижение на 50 б.п. до 14%, но не исключала и более осторожного шага. Она обращала внимание, что, хотя инфляция идет ниже прогноза, а инвестиции демонстрируют резкое падение, часть факторов, повлиявших на низкую инфляцию, носит временный характер. При этом среднесрочные риски — бюджет, кредитование, зарплаты — никуда не делись, поэтому ужесточения риторики, по ее мнению, исключать не стоило.

Алексей Корнилов, инвестстратег ВТБ Мои Инвестиции на Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ! Красноярск» назвал снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,25% осторожным шагом.

— Видимо, проинфляционным рискам, о которых уже было известно, сейчас придаётся достаточно высокий вес. Тем не менее для нас важно то, что мы продолжаем движение по снижению ключевой ставки, и важно то, где эта ставка окажется через полгода, через год, — подчеркнул он.

По его оценке, для инвесторов, для тех, кто рассчитывает на пассивный доход, такое решение может быть даже плюсом: инфляция снижается, при этом пассивный доход — долговой рынок — во многом ориентируется на ключевую ставку. Это и фонды денежного рынка, и доходности облигаций — они остаются на достаточно высоком уровне.

— Ставка была и остаётся важнейшим фактором укрепления — поскольку она обеспечивает нам всем высокую реальную доходность, о которой я говорил. Соответственно, чтобы воспользоваться этой высокой доходностью, предпочитают рублёвые инструменты, а для этого необходима покупка рублей — именно поэтому мы и видим укрепление рубля. Но есть и факторы, которые указывают на возможное будущее ослабление. В том числе снижение ставки: мы уже постепенно двигаемся к более низким рублёвым ставкам. При этом валютные ставки подрастают. Дифференциал ставок немного сокращается, и это уже говорит не столь в пользу рубля, — констатировал Корнилов.

Ранее редакция сообщала, что эксперты ожидают сокращения доли флагманских смартфонов и ноутбуков в продаже и дальнейшего роста цен на устройства.