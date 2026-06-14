Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Эксперт рассказала новосибирцам, как продлить жизнь букету пионов

Дата:

Главное — это чистота

К началу второй половины мая спрос на пионы вырос более чем в 4,5 раза по сравнению с началом последнего весеннего месяца. Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Также эксперты рассказали о правилах ухода за букетом пионов.

— Прежде всего для таких тяжелых и объемных цветов, как пионы, необходимо подобрать правильную вазу. Лучше всего использовать просторные емкости цилиндрической формы с устойчивым дном, которые точно выдержат вес пышного букета и не перевернутся, — отметила специалист по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Анастасия Раева.

Выбрав подходящую вазу, важно найти для нее идеальное место. Пионы предпочитают прохладу, поэтому их следует размещать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. При этом стоит избегать сквозняков, а также не ставить композицию под поток холодного воздуха от кондиционера.

— Отдельное внимание нужно уделить водному режиму. Пионы любят много „пить“, поэтому вазу следует наполнять прохладной водой примерно на две трети от длины стеблей. Обязательно следите за уровнем жидкости и регулярно подливайте ее по мере уменьшения. Также воду необходимо полностью менять хотя бы раз в два дня, — пояснила эксперт.

Кроме того, при каждой замене жидкости нужно обновлять срез стеблей под углом 45 градусов. Делать это лучше всего прямо под струей воды, которая не позволит пузырькам воздуха закупорить капилляры на срезе, а значит растение сможет беспрепятственно питаться.

Интересно, что в некоторых случаях лучше использовать теплую воду.

— Если бутоны долго не распускаются, осторожно снимите верхние липкие лепестки, которые покрыты нектаром, и поставьте букет в теплую воду — это ускорит процесс раскрытия. А если пион срезали закрытым, можно перевернуть его и опустить бутон в теплую воду на пару минут — это поможет смыть липкий слой, который иногда буквально склеивает цветок, — поделилась специалист.

Напомнила эксперт и общие рекомендации, которые позволят продлить жизнь большинству срезанных цветов. Главное — это чистота.

— Тщательно мойте вазу перед использованием и следите за тем, чтобы на погруженной в воду части стебля не оставалось листьев. То же самое касается случайно упавших лепестков. Убирая лишнее, мы минимизируем риск стремительного развития бактерий, которые и являются главной причиной быстрого увядания, — уточнила Анастасия Раева.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : пионы букеты

564
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области расселяются красочные птицы — золотистые щурки
Следующая статья
Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске
нет постов. category_ids: 49, 34, 18, 41, 19, 471, 23, 35144, 18188, 40893, 8, 11, 43350, 7, 21, 5, 15, 4, 19673, 30451, 18482, 21803, 10523, 161, 40894, 6, 25, 501, 22, 24, 20, 3
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Недвижимость

Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области расселяются красочные птицы — золотистые щурки

Общество

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей

Медицина Общество

В Новосибирской области за год выявили 111 случаев псевдотуберкулеза

Общество

Ветслужба сообщила об окончательном снятии карантина по пастереллезу в НСО

Общество

В Новосибирске родным погибших в зоне СВО пограничников передали ордена Мужества

Общество

В Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей

Медицина Общество

Новосибирский медуниверситет запатентовал новый способ лечения острого панкреатита

Общество

Жителей Новосибирской области предупреждают о шквалистом ветре 13 июня

Общество

Из Новосибирска в Томскую область для борьбы с лесными пожарами отправят 25 авиапожарных

Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Общество

Новосибирцев предупредили об аресте за демонстрацию тату на пляже

Общество

В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

Авто Власть Город Общество

Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Общество

Минимальные декретные выплаты увеличат в Новосибирской области

Власть Общество

Почти 740 тысяч новосибирцев получают жилищные субсидии

Общество

В Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности

Общество

Гибридный «Москвич» выведут на российский рынок в 2027 году

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности