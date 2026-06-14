Эксперт рассказала новосибирцам, как продлить жизнь букету пионов

К началу второй половины мая спрос на пионы вырос более чем в 4,5 раза по сравнению с началом последнего весеннего месяца. Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Также эксперты рассказали о правилах ухода за букетом пионов.

— Прежде всего для таких тяжелых и объемных цветов, как пионы, необходимо подобрать правильную вазу. Лучше всего использовать просторные емкости цилиндрической формы с устойчивым дном, которые точно выдержат вес пышного букета и не перевернутся, — отметила специалист по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Анастасия Раева.

Выбрав подходящую вазу, важно найти для нее идеальное место. Пионы предпочитают прохладу, поэтому их следует размещать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. При этом стоит избегать сквозняков, а также не ставить композицию под поток холодного воздуха от кондиционера.

— Отдельное внимание нужно уделить водному режиму. Пионы любят много „пить“, поэтому вазу следует наполнять прохладной водой примерно на две трети от длины стеблей. Обязательно следите за уровнем жидкости и регулярно подливайте ее по мере уменьшения. Также воду необходимо полностью менять хотя бы раз в два дня, — пояснила эксперт.

Кроме того, при каждой замене жидкости нужно обновлять срез стеблей под углом 45 градусов. Делать это лучше всего прямо под струей воды, которая не позволит пузырькам воздуха закупорить капилляры на срезе, а значит растение сможет беспрепятственно питаться.

Интересно, что в некоторых случаях лучше использовать теплую воду.

— Если бутоны долго не распускаются, осторожно снимите верхние липкие лепестки, которые покрыты нектаром, и поставьте букет в теплую воду — это ускорит процесс раскрытия. А если пион срезали закрытым, можно перевернуть его и опустить бутон в теплую воду на пару минут — это поможет смыть липкий слой, который иногда буквально склеивает цветок, — поделилась специалист.

Напомнила эксперт и общие рекомендации, которые позволят продлить жизнь большинству срезанных цветов. Главное — это чистота.

— Тщательно мойте вазу перед использованием и следите за тем, чтобы на погруженной в воду части стебля не оставалось листьев. То же самое касается случайно упавших лепестков. Убирая лишнее, мы минимизируем риск стремительного развития бактерий, которые и являются главной причиной быстрого увядания, — уточнила Анастасия Раева.

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