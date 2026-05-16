Мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска

Владельцы загородных участков в Новосибирской области стали получать сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Аферисты предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. Таким образом злоумышленники стараются взломать личный кабинет на портале Госуслуг, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

— Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра, — объяснил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Он добавил, что постановление вручается лично при рассмотрении дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах.

— Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках – по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются, — подчеркнул Смирнов.

Росреестр привлекает к административной ответственности только по результатам контрольного мероприятия и составления протокола. Собственник заранее уведомляется о времени и месте проверки заказным письмом или через Госуслуги.

Если официальных уведомлений не было, а пришло сообщение с требованием оплатить штраф — это мошенники.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами.